«Нафтогаз» наполягає на тривалому бронюванні потужностей ГТС європейськими компаніями – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» наполягає на бронюванні потужностей української газотранспортної системи європейськими компаніями вже восени. Про це голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив за підсумками візиту канцлера Німеччини Анґели Меркель, повідомляє пресслужба компанії 23 серпня.

«Головна загроза, яка виникає через «Північний потік-2» – це загроза припинення транспортування газу через Україну, що означатиме значно вищий ризик повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації. Тому ми розглядаємо питання транзиту через Україну і збереження фізичних обсягів транзиту як один із запобіжників цього», – сказав очільник компанії.

Юрій Вітренко запевнив у надійності та конкурентоздатності української ГТС щодо інших газопроводів, включно з газопроводом «Північний потік-2».

За словами Вітренка, європейські компанії за поточними контрактами мають змінити точки передачі газу і почати отримувати цей газ на кордоні України та Росії, бронюючи потужності самостійно. Але «Газпром» у разі бажання постачати в Європу додаткові обсяги може це робити через українську газотранспортну систему.

Українська сторона розглядає транзит як важливе джерело для фінансування трансформації енергетичної галузі України. До 2024 року Україна має контракт, який дає державі гарантований дохід у сумі 7,2 мільярда доларів.