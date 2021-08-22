Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Прощальне турне. Підсумки візиту Меркель до Києва

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Києва. 22 серпня 2021 року На думку експертів, перелік питань, які порушували під час зустрічі Зеленський і Меркель був важливим, проте сам візит не відіграє вирішальної ролі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала Київ, де зустрілась із президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Це один з останніх закордонних візитів політичного лідера Німеччини на цій посаді. Яке значення він мав для України? Підсумки в експертних оцінках збирало Радіо Свобода.

Знаковий візит

Візит Ангели Меркель до України експерти називають важливим і показовим. Він відбувся після перемовин канцлерки з президентами США і Росії, відтак результати цих домовленостей Меркель привезла до Києва.

Крім цього, невипадковою і символічною є дата зустрічі Меркель із Зеленським: вона припала на переддень саміту Кримської платформи і за два дні до відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

В обидвох цих подіях Меркель не братиме участі.

Цим самим офіційний Берлін подає Києву «змішані сигнали» і намагається дотримуватись нейтралітету там, де потрібна чітка позиція, вважає директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук:

«Меркель, звичайно, намагалась зробити чимало позитивного для України після 2014 року, зробивши пріоритетним українське досьє в Берліні, забезпечивши німецьку та європейську єдність в питаннях санкціях. Будьмо відвертими: навряд чи будь-який західний лідер за ці роки в принципі приділяв стільки уваги Україні як Меркель.

І все ж, її спадщина на українському напрямку ризикує бути підважена двома великими негативними епізодами – «Північного потоку-2» і блокуванням ПДЧ в НАТО на Бухарестському саміті у 2008 році», – пише експертка з міжнародних питань.

В кінці своєї каденції протягом літа Ангела Меркель здійснила низку закордонних візитів. Те, що в переліку цих держав опинилася й Україна, свідчить про важливість і актуальність українських питань для міжнародної політики, зауважує політолог Олеся Яхно.

Незважаючи на всю складність добудови «Північного потоку-2» для української енергетичної безпеки, головне полягає в тому, що Україну принаймні інформують про ці рішення.

Олеся Яхно
Олеся Яхно
Одним із помилкових тверджень напередодні візиту Меркель до Києва було те, що у Москві канцлерка досягла успіхів у перемовинах з Путіним
Олеся Яхно

«Одним із помилкових тверджень напередодні візиту Меркель до Києва було те, що у Москві канцлерка досягла успіхів у перемовинах з Путіним, що це нашкодить Україні. Як бачимо, це не так. Це не вплинуло на позицію Меркель під час візиту в Україну», – наголосила політолог у коментарі Радіо Свобода.

Про що говорили?

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ангела Меркель обговорювали питання:

  • мирного урегулювання на Донбасі
  • енергетичної безпеки України на тлі добудови «Північного потоку-2»;
  • реформи в Україні;
  • ситуацію в Афганістані.

Канцлерка Німеччини визнала, що поступ у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі відсутній. Вона визнала Росію учасницею цього конфлікту, а також підкреслила, що Україна вчинила правильно, відмовившись вести перемовини з проросійськими гібридними силами.

Ангела Меркель заявила також , що Берлін зацікавлений в енергетичній співпраці з Києвом і продовженні договору про транзит газу через територію України. При цьому політик підкреслила, що Німеччина наполягатиме на нових санкціях проти Росії, у випадку, якщо «Північний потік-2» буде використовуватися як інструмент політичного тиску.

Мало конкретики і відсутність гарантій

Перелік питань, які порушували під час зустрічі Володимир Зеленський з Ангелою Меркель був важливим, проте сам візит не відіграє вирішальної ролі, зауважив у розмові з Радіо Свобода політичний експерт Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко
Володимир Фесенко

«Меркель закінчує своє перебування на посаді. Зрозуміло, що її візити до Москви і Києва не призведуть до якихось конкретних рішень. Предметними домовленостями будуть займатися наступник Меркель, а також інші учасники перемовин. Я б назвав це частиною переговорного процесу, спробою його активізувати», – зазначив Володимир Фесенко.

За попередніми підсумками візиту Меркель до Києва Олеся Яхно не побачила чітких акцентів щодо самої експлуатації газопроводу. До того ж , за її словами, не були проговорені позиції, що стосувалися ПДЧ в НАТО.

«Північний потік-2» нерозривно пов’язаний з безпековою складовою. Треба в ширшому контексті порушувати питання впливу і тиску на Україну з боку Росії. Президент Зеленський так і не почув гарантій енергетичної безпеки, проте їх і не можна було отримати.

Як можна було почути з розмови Меркель із Путіним, що Німеччина буде наполягати на збереженні транзиту газу після 2024 року, російський президент дав на це розпливчасту відповідь. Ці запевнення є формальністю», – підкреслила політолог.

Важливим меседжем назвав Володимир Фесенко заяву Меркель щодо ролі Росії у конфлікті на Донбасі. За його словами, канцлерка фактично визнала Росію стороною конфлікту. Українська сторона має зафіксувати ці слова німецького політика і постійно нагадувати про це.

Зеленський і Меркель зустрічаються у Києві (відео)
Embed
Зеленський і Меркель зустрічаються у Києві (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

  • Зображення 16x9

    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG