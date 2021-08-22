Радіо Свобода Weekly: головні підсумки переговорів Зеленського і Меркель

Підсумки зустрічі Зеленського і Меркель – головне

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським.

Після переговорів лідерів у форматі віч-на-віч, вони відповіли на запитання журналістів і продовжили перемовини у розширеному форматі.

Стисло головні тези сторін:

Меркель заявила, що Німеччина виступатиме за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік-2» як зброю. Вона наголосила, що існуюча співпраця України та Німеччини у галузі енергетики буде продовжена.

Зеленський наголосив, що газогін «Північний потік-2» порушує безпеку України, а доля переговорів щодо продовження угоди про транзит газу через Україну наразі невизначена.

За словами Меркель, енергетичне партнерство з Україною має тривати, а договір про транзит газу через Україну має бути «якомога швидше продовжений» після 2024 року. Зокрема, за її словами, про це вона поінформувала Володимира Путіна.

На питання про те, чому Меркель не бере участь у «Кримській платформі», канцлер Німеччини відповіла: «Я чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. Тут нічого не змінилося». Вона додала, що зараз вона має займатися ситуацією в Афганістані, а також нагадала, що це її прощальний візит до України як федерального канцлера.

Зеленський після зустрічі з канцлеркою подякував Німеччині за 1,5 мільйони доз вакцини AstraZeneca. Також президент заявив, що розраховує на постачання зброї із Німеччини.

Перед візитом до України канцлер Німеччини Ангела Меркель була із візитом у Росії і провела переговори із Володимиром Путіним. Про говорили і які заяви прозвучали – читайте: Путін, Меркель і Зеленський: що означають для України переговори лідерів Росії та Німеччини

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