Меркель пояснила, чому не бере участь у саміті «Кримської платформи»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що її відсутність на саміті «Кримської платформи», який пройде 23 серпня в Києві, не пов’язана з відносинами з Росією. Вона сказала про це 22 серпня в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи свідчить її неучасть у саміті про те, що Німеччина намагається догодити Росії.

«Ні, це не свідчить про те (що Німеччина хоче догодити Росії – ред.), я щойно сказала про те, що ми вважаємо анексію Криму порушенням міжнародного права. І тут нічого не змінилося. Мені моїм візитом, який відбувається близько до «Кримської платформи», йшлося про те, щоб мати можливість обговорювати і питання Мінських домовленостей, і «нормандського формату». Таким чином, це такий прощальний візит. Напевно як федеральний канцлер я вже не приїду», – сказала Меркель на пресконференції після зустрічі віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським.

Канцлер також пояснила, чому змінився представник від Німеччини на «Кримській платформі».

«Ми говорили про те, що на «Кримську платформу» приїде наш міністр закордонних справ, а за день до цього приїду я. Те, що наш міністр (закордонних справ Гайко Маас – ред.) не приїде, не пов’язано з нашими відносинами з Росією, а лише з тим, яка ситуація склалася в Афганістані. Тому ми відправляємо сюди нашого міністра енергетики й економіки, який має такий самий ранг, як міністр закордонних справ», – сказала Меркель.

Канцлер Німеччини 22 серпня перебуває в Україні з одноденним візитом. До Києва Анґела Меркель прибула після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

21 серпня стало відомо, що Німеччину на установчому саміті «Кримської платформи» представить міністр економіки і енергетики замість міністра закордонних справ.