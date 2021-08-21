«Росія зриває злість на людях» – Кулеба про арешти в Криму напередодні «Кримської платформи»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що питання захисту прав людини в Криму є нині одним з найболючіших.

«Тому що коли Росія впадає в стан роздратування, вона, що називається, зриває свою злість на людях, і починаються обшуки. Це потрібно зрозуміти. Але ми будемо однозначно посилювати саме цей напрям – захист прав людини. Нам потрібно дуже багато різних інструментів, у тому числі «тихої дипломатії» з Росією», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

Останніми днями, напередодні саміту «Кримської платформи», Росія посилила репресії в окупованому нею українському Криму, спрямовані проти незгодних із насадженим Москвою режимом, а також проти мусульман – у першу чергу від них потерпають кримські татари і українці на півострові.

Міжнародний установчий саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

На саміті планується обговорення таких питань:

невизнання спроби анексії Криму;

мілітаризація Росією Азово-Чорноморського регіону;

шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також у полі зору учасників буде звільнення політичних в’язнів Кремля.

За результатами саміту мають ухвалити Кримську декларацію. До неї потім зможуть приєднатися й ті, хто не прибуде на сам саміт.

Наразі участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили представники вже 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, не рахуючи самої України.