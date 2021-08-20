Бахчисарайська «справа Хізб ут-Тахрір»: суд у Росії залишив вирок в силі – адвокат

У Росії апеляційний суд розглянув клопотання захисту про розгляд запобіжного заходу фігурантам третьої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову та Рустему Сейтмеметову і залишив у силі продовження утримання підсудних під вартою до 22 жовтня 2021 року. Про це повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Захист вказав на численні порушення міжнародного права, зокрема, європейської конвенції з прав людини під час розгляду апеляційної скарги.

На суд викликали свідків захисту, які виключно позитивно охарактеризували обвинувачених. Адвокат Ліля Гемеджі звернула увагу, що свідки з боку звинувачення «пара засекречених невідомих осіб», а з боку захисту було заявлено 27 осіб, які особисто знають підсудних і готові говорити відкрито.

У липні суд у Росії продовжив арешт фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

11 березня 2020 року в будинках кримських татар в окупованому Росією Криму розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, були затримані: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Всім затриманим інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» в зв’язку з обшуками 11 березня.