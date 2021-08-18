Арештували імама: ФСБ в окупованому Криму провело обшуки і затримання кримських татар

У Криму вранці 17 серпня російські силовики провели п'ять обшуків у будинках кримських татар, у результаті п'ятьох осіб затримали за підозрою у «створенні та участі в терористичній організації». Один із затриманих ‒ Раїф Февзієв ‒ імам із села Строгонівка Сімферопольського району.

У Нахімовському районі Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова та Рустема Таїрова, у Балаклавському районі ‒ Джеббара Бекірова, у Бахчисарайському районі ‒ активіста Заура Абдуллаєва. Ці четверо громадських активістів виступали на підтримку фігурантів «справ Хізб ут-Тахрір». Так, Рустем Мурасов напередодні їздив до Ростова-на-Дону, де оголошували вирок в алуштинській «справі Хізб ут-Тахрір». Низка українських правозахисних організацій уже виступила зі спільною заявою, назвавши обшуки та затримання «засобом політичного переслідування Росією кримських татар, які демонструють активну громадянську позицію». Президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері, що «Росія знову обурливо порушує права людини в окупованому Криму». Про нову кримінальну справу проти кримських мусульман йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.​

Координатор громадського об'єднання «Кримська солідарність» Дилявер Меметов розповів Крим.Реалії, що увечері 17 серпня під Ленінським районним судом Севастополя, де розглядався запобіжний захід для двох затриманих, зібралися активісти, які виступають проти цього переслідування.

Насправді переслідування спричинила виключно їхня громадянська активність і небайдужість до проблем Криму

– Десятки осіб приїхали підтримати фігурантів нової кримінальної справи ‒ вже другої «справи Хізб ут-Тахрір» у Севастополі. На сьогоднішньому (17 серпня – КР) судовому засіданні обирали запобіжний захід Джеббару Бекірову та Рустему Таїрову, а завтра (18 серпня – КР) ‒ Зауру Абдулаєву та Рустему Мурасову. За останні шість років склалася тенденція, що стосовно кримських татар і мусульман у 95% випадків використовується стаття 205.5, щоб ізолювати їх від суспільства, навісивши ярлик терористів. Наскільки я знаю, вже в самій постанові суду про обшуки написано, що стосовно цих людей порушується кримінальна справа саме за статтею 205.5. У Джеббара Бекірова ‒ перша частина, в інших ‒ друга частина. Але насправді переслідування спричинила виключно їхня громадянська активність і небайдужість до проблем Криму ‒ це зокрема ставлення до нашого народу та всіх неугодних.

Дилявер Меметов вказує на те, що четверо затриманих допомагали зокрема його власній сім'ї, коли тривали суди над батьком Дилявера, Ремзі Меметовим ‒ і саме це активіст вважає справжньою причиною переслідувань із боку російської влади. Ремзі Меметова засудили на 9 років позбавлення волі в межах «першої бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір» наприкінці 2018 року. Ця організація з 2003 року заборонена в Росії та ще кількох країнах як терористична, але не в Україні.

Російський адвокат Олексій Ладін підтверджує, що затриманим 17 серпня інкримінують участь в одному осередку організації «Хізб ут-Тахрір».

Перспективи цього правоохоронного катка вельми сумні ‒ швидше за все, буде жорсткий обвинувальний вирок

– При цьому Джеббару Бекірову ставлять у провину організацію осередку, як сказано в документах, не пізніше січня 2020 року. Однак мій підзахисний Заур Абдуллаєв живе в селі Холмівка під Севастополем, він звичайний кухар у кафе. Упродовж щонайменше останніх двох років він у місті взагалі не був. Під час допиту Заур чітко пояснив, що ніякого злочину не скоював, стосунку до «Хізб ут-Тахрір» ніколи не мав, а претензії силовиків – надумані. Хоча перспективи цього правоохоронного катка вельми сумні ‒ швидше за все, буде жорсткий обвинувальний вирок ‒ Заур стійко сприйняв факт затримання. Він страждає через цукровий діабет, поки у нього є ліки, але навіть здорові люди в умовах СІЗО виживають складно.

Російський адвокат Микола Полозов вказує на подвійні стандарти Кремля щодо терористичних організацій із російського офіційного списку.

Це спроба залякати кримськотатарське населення й елемент точкових репресій

– З одного боку, визнаний терористичним рух «Талібан» проводить у Москві переговори з головою МЗС Сергієм Лавровим, а з іншого боку, людей у Криму, які навіть ні до чого не закликають і тим більше не зберігають і не застосовують зброю, послідовно репресують. Це спроба залякати кримськотатарське населення й елемент точкових репресій. У мене таке враження, що у слідчих календар на столі стоїть: сьогодні ухвалюють черговий вирок, а завтра можна нову справу фабрикувати. Цілком може бути, що російська влада таким чином демонструє своє ставлення до майбутнього саміту «Кримської платформи»: мовляв, ви там ні про що не домовитеся, ми Крим не повернемо. Свою безсилу злобу вони зривають на ні в чому не винних людях.

Зі свого боку начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Сергій Турчин зазначає, що з точки зору України ці обшуки й затримання в Криму ‒ абсолютно незаконні.

Це незаконне позбавлення волі

– Згідно з отриманою нами інформацією зі ЗМІ, порушена кримінальна справа за статтею 162 ‒ порушення недоторканності житла ‒ і частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України ‒ це незаконне позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо обставини та збираємо відомості про тих, хто ініціював і проводив ці обшуки. За результатами цієї роботи буде рішення з приводу оголошення підозри й подальшого розслідування. Завдяки журналістам і громадським організаціям, у нас є інформація про дії так званої поліції в Криму та рішення окупаційних судів, а потім ми це ще раз перевіряємо. Внесені до законодавства зміни дозволяють нам проводити спеціальне досудове розслідування за відсутності підозрюваних осіб за визначеним переліком статей, якщо йдеться про тимчасово окуповані території.

Сергій Турчин наголошує, що підозрюваних у незаконних переслідуваннях громадян України в Криму потім оголошують у розшук, щоб доставити в суд. Однак, оскільки йдеться про російських силовиків, які не виїжджають на підконтрольну Україні територію, таких прецедентів ще не було.

ФСБ Росії у своїх офіційних пресрелізах і повідомленнях наполягає на тому, що таким чином бореться з екстремістами й терористами в Криму. Правозахисний центр «Меморіал» вважає всіх фігурантів російських «справ Хізб-ут Тахрір» політв'язнями.

Уже після виходу цієї програми в ефір стало відомо, що підконтрольні Росії суди в Севастополі та Сімферополі обрали запобіжний захід трьом із п'ятьох затриманих після обшуків 17 серпня кримських татар. Про це Крим.Реалії повідомили в об'єднанні «Кримська солідарність».

Підконтрольний Москві Ленінський районний суд Севастополя обрав Рустему Таїрову, підозрюваному в «участі в діяльності осередку «Хізб ут-Тахрір» (частина 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії) запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня 2021 року. Джеббара Бекірова, підозрюваного у «створення осередку «Хізб ут-Тахрір» (частина 1 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії) постановили взяти під варту в СІЗО до 10 жовтня 2021 року Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя обрав Раїфу Февзієву, підозрюваному у «створенні осередку», – запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 12 жовтня 2021 року.

Омбудсман України Людмила Денісова оголосила, що вважає «незаконним» і зажадала скасувати вирок кримським татарам, яких затримали після обшуків 17 серпня.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також прокоментував про нові обшуки російських силовиків у будинках кримських татар у Криму, що пройшли 17 серпня.

«З наближенням 23 серпня – початку роботи «Кримської платформи», російські окупанти в Криму все більше впадають у лють і сказ. Вчора, 16 серпня, Південним військовим окружним судом РФ четверо кримських татар були засуджені в цілому до 61 року позбавлення волі (18 років, 12 років, 13 років, 18 років). Сьогодні, 17 серпня, в Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також у селах поблизу Севастополя, російські окупанти рано вранці, о 4 годині, увірвалися в будинки кримських татар з обшуками, після проведення яких п'ятеро кримських татар були затримані «за підозрою в причетності до тероризму», – написав ввечері 17 серпня Чубаров на своїй сторінці в Фейсбуці.