Засідання у справі настоятеля ПЦУ в окупованому Криму перенесли на 23 серпня – митрополит Климент

Підконтрольний Росії Білогірський райсуд Криму ухвалив рішення перенести засідання у справі настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України, архімандрита Даміана на 23 серпня. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ в Криму Климент.

«Було перше судове засідання. Суд ухвалив рішення перенести слухання справи на 23 серпня. З боку звинувачення будуть викликані два свідки, а також два свідки будуть викликані з боку захисту», – повідомив Климент.

Архімандрита Даміана викликали до підконтрольного Кремлю суду через буцімто «незаконну місіонерську діяльність». Настоятель храму сказав, що не згоден із висунутим йому «правопорушенням».

Раніше представник Крайової ради українців Криму, головний редактор газети «Кримська Світлиця» Андрій Щекун повідомляв, що російські силовики 8 серпня зірвали богослужіння в храмі ПЦУ на півострові. Омбудсмен України Людмила Денісова засудила ці дії російських силовиків. Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя повідомила про відкриття кримінального провадження проти російських силовиків за зрив служби в храмі.

Російські силові відомства, як і підконтрольна Кремлю посадовці Криму, зрив богослужіння не коментували.

Раніше Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. Також Православну церкву України зобов’язали знести храм у Євпаторії.