«Луганська різанина», знята у Євпаторії. У Росії готується прем'єра фільму, що прославляє «вагнерівців»

У липні інтригуючий трейлер фільму почав стрімко набирати перегляди на YouTube. Однохвилинний кліп запрошує до перегляду фільму «Солнцепьок» (у перекладі – «Пригрів»), який розповідає про життя в українському Луганську влітку 2014 року, коли його окупували російсько-гібридні сили.

Із кліпу це не очевидно: короткі сценки показують, як сім’я п’є за тост під час багатого застілля, чоловік у військовій формі прогулюється центром міста, автомобіль нервово петляє на ґрунтовій дорозі вздовж кукурудзяного поля.

Але в описі фільму натякають, що з героями на екрані станеться щось жахливе: «Події повністю змінять життя багатьох людей. Кого зламає нова реальність, а хто залишиться людиною до кінця?»

Загадковий трейлер зібрав колосальні 3,3 мільйона переглядів, що, ймовірно, частково пов'язано з повідомленнями про впливового покровителя фільму: Євгена Пригожина, бізнесмена, відомого як «шефкухар Путіна» за свій бізнес у сфері громадського харчування та тісні зв'язки з Кремлем. Також фільм рекламують на платформах, які пов'язують із Пригожиним, відомим також як власник «фабрик тролів».

Популярності фільму має додати той факт, що у ньому знімалися відомі російські актори, зокрема, народний артист Росії Володимир Ільїн, якого пам’ятають і в Україні за численними кіноролями радянських часів.

Як повідомляє, посилаючись на свої неназвані джерела, російське незалежне інформаційне агентство «Медуза», яке працює з території Латвії, людина, яку вважають головою «Групи Вагнера», приватної військової компанії, чиї бійці воювали на Донбасі та в Сирії, планує прем’єру фільму «Солнцепьок» на 18 серпня. Його має показати російський канал НТВ, який належить державному монополісту – компанії «Газпром».

Фільм про окупований Донбас знімали в окупованому Криму

Фільм, що розповідає про війну на Донбасі з точки зору російських найманців, і знімався на іншій окупованій Росією території України, у Криму, в Євпаторії. Як повідомляє видання, це п'ятий фільм, який фінансує Пригожин.

Цитуючи свого співрозмовника з числа колишніх співробітників структур Пригожина, «Медуза» каже, що той був «у захваті».

«[На НТВ] вийде епічне кіно, зняте Євгеном Вікторовичем. Я його подивився і прийшов у божевільний захват, тому що це така шиза концентрована. Луганська різанина бензопилою», – каже співрозмовник «Медузи».

Інший співрозмовник «Медузи» звертає увагу на те, що творці фільму «вирішили деанонімізуватися», бо цей фільм уже другий поспіль проєкт Пригожина, який оспівує роль «групи Вагнера» у війні проти Збройних сил України на території Донбасу. Як і в інших фільмах, найманці, зв’язок з якими Євген Пригожин продовжує заперечувати, представлені безумовно позитивними героями, хоча журналістські розслідування не раз звинувачували їх у тортурах і жорстоких вбивствах.

«Схоже, вони вирішили ... показати публіці романтизовану, пропагандистську версію себе», – цитує «Медуза» неназване джерело, яке раніше займалося зйомками фільмів, імовірно, фінансованих Пригожиним.

Як каже один з імовірних учасників зйомок, «Солнцепьок» – не перший фільм про «вагнерівців», що знімається на території, які контролюють російські сили.

«Фільм «Турист» знімали на реальній базі ПВК Вагнера» в ЦАР, знімали пришвидшеними темпами та з «підвищеною зарплатою». При цьому знімальній групі заборонялося фотографувати «вагнерівців». «Одній людині відформатували телефон за те, що він випадково зняв когось із бійців. Ті займалися охороною, супроводом [знімальної групи]», – цитує «Медуза» свого співрозмовника.

Відбілювання найманців за допомогою кіно

Фільми, що оспівують російських найманців, стали дуже потрібні, адже численні російські та західні журналісти нещодавно пролили світло на порушення прав людини, імовірно, скоєні бійцями «групи Вагнера» в таких країнах, як Україна, Сирія, Лівія, Мозамбік і особливо у Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

У ЦАР Росія допомагала президенту Фостіну Арханге Туадері боротися з повстанськими угрупованнями під час громадянської війни. Лідер багатої на ресурси африканської країни потребував допомоги російських найманців та охорони для урядовців. У 2018 році уряд Туадера підписав офіційний контракт із «групою Вагнера» на підготовку національних військових та допомогу в боротьбі з учасниками повстання, що спалахнуло п’ятьма роками раніше.

Розслідування кількох журналістських видань свідчать, що такі фільми, як «Солнцепьок», є частиною стратегії Пригожина, як протистояти повідомленням західних ЗМІ про операції російських найманців за кордоном. При цьому сам Пригожин послідовно заперечує свої зв'язки з «групою Вагнера».

У травні телеканал НТВ показав фільм «Турист», кінострічку, дія якого відбувається у ЦАР. У ньому представлена група російських військових інструкторів, надісланих для зміцнення професіоналізму наляканих урядових сил безпеки. У кінці вони опиняються в центрі подій під час спроби державного перевороту напередодні президентських виборів.

У травні на запитання про причетність Пригожина до зйомок «Туриста» Сергій Воробйов, який працював на знімальному майданчику в ЦАР як каскадер, стверджував, що не знає, чи за цим фільмом стоїть Пригожин.

«Подивіться, ми актори. Ми не задаємо зайвих питань – особливо там», – сказав він у розмові з «Медузою», маючи на увазі місце зйомок в Африці. «Ми приїхали, працювали і поїхали. Ніхто мені не сказав, на чиї гроші фінансується [фільм]. Я можу лише сказати, що для мене було великою честю працювати над цим проєктом».

Без пояснень пресслужба Пригожина заявила «Медузі», що ні вона, ні сам підприємець не знають, чи він фінансував фільм. «Євген Вікторович [Пригожин] не має інформації про те, чи він фінансував зйомки «Солнцепьока», – цитує «Медуза» загадкове послання пресслужби Пригожина.

У пресслужбі повідомили, що продюсер фільму Сергій Щеглов подякував «ініціатору» фільму за ідею, додавши: «Чи це було посиланням на Євгена Вікторовича, ми не знаємо».