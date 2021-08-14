Сина Каддафі оголосили в розшук у Лівії через ймовірні зв’язки з ПВК «Вагнер»

Військова прокуратура Лівії виписала ордер на арешт сина колишнього диктатора Муаммара Каддафі, Сейфа аль-Іслама, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на регіональні медіа.

Каддафі-молодшого підозрюють у зв’язках з групою російських найманців з приватної військової компанії «Вагнер», які, своєю чергою, є підозрюваними у військових злочинах.

Про видачу ордера на арешт Каддафі стало відомо цього тижня після появи документа в соціальних мережах, передають видання The North Africa Post і The Libya Observer. Ордер виписаний 5 серпня у справі 2019 року про ймовірні військові злочини військ польового командира Халіфи Хафтара. На їхньому боці, згідно з численними свідченнями, в громадянській війні в Лівії брали участь російські найманці з ПВК «Вагнера».

Раніше повідомлялося, що політтехнологи, які працювали на ймовірного власника ПВК Євгенія Пригожина, планували підтримати кандидатуру Сейфа аль-Іслама на президентських виборах у країні.

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49-річний син Каддафі нещодавно заявив про своє бажання повернутися в політику, він може стати одним з кандидатів на виборах президента країни.

Сейф аль-Іслам під час правління свого батька виступав за лібералізацію політичного життя. Він закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук. У 2015 році він був засуджений урядом в Тріполі до смертної кари, після чого був звільнений за амністією, ухваленою парламентом у Тобруці.

Уряд і парламент – дві основні сторони громадянської війни в Лівії, що тривала до кінця 2020 року. На тлі протестів населення і пандемії коронавірусної хвороби сторони дійшли згоди про формування єдиного кабінету міністрів і підготовку до загальних виборів.

У липні Сейфа аль-Іслам дав інтерв’ю газеті The New York Times, в якому заявив про намір повернутися в політику. Раніше російське видання «Проєкт» (ліквідоване у зв’язку з включенням до переліку небажаних організацій у Росії) і агентство Bloomberg повідомляли, що Москва планує підтримати кандидатуру Каддафі-молодшого на посаду президента Лівії.