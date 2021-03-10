У Лівії сторони громадянської війни затвердили єдиний уряд

У Лівії головні сторони громадянської війни затвердили склад єдиного уряду. Голосування парламенту відбулося в місті Сирт, розташованому між Тріполі та Бенгазі. Два цих міста впродовж семи років були фактичними столицями двох адміністрацій, які воювали за контроль над усією країною.

Новий уряд має замінити ці дві адміністрації. У відкритому голосуванні його підтримали 132 депутати, двоє проголосували проти, ще 36 були відсутні, передає «Аль-Арабія». Передбачається, що сформований нині уряд керуватиме державою до грудня, коли заплановані загальні вибори.

Громадянська війна в Лівії розпочалася невдовзі після повалення диктатора Муаммара Каддафі в 2011 році. Захід і столицю Лівії контролює уряд національної згоди. Схід і частину півдня країни контролював обраний парламент з Тобрука.

Попри те, що уряд у Тріполі був визнаний ООН, обидві сторони конфлікту підтримувалися різними країнами. Зокрема, Росію пов’язували з допомогою адміністрації в Тобруку, таку допомогу Москва реалізувала силами так званої «приватної військової компанії Вагнера».

Війська, що діють від імені парламенту під керівництвом воєначальника Халіфи Хафтара, майже змогли взяти Тріполі, але були зупинені і відкинуті після втручання Туреччини. Після цього в обох частинах країни відбулися протести громадян, які вимагали закінчення громадянської війни, боротьби з пандемією COVID-19 і економічної стабільності.

Формування нового уряду є частиною плану ООН щодо припинення цієї війни. У ньому засідатимуть 33 міністри, два віцепрем’єри та голова уряду Абдель Хамід Мохаммед Дбейба. Посол США в Тріполі Річард Норланд назвав засідання парламенту «історичним». Голосування вітали в ООН.