Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження канцлера Німеччини Ангели Меркель орденом Свободи.

«За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Меркель Ангелу – федерального канцлера Німеччини», – йдеться в указі, розміщеному Офісом президента.

Про те, що Меркель дістанеться ця нагорода,уряд Німеччини повідомляв перед її сьогоднішім візитом до Києва, в перебігу якого вона провела переговори із президентом України Володимиром Зеленським.