Про що говорять Меркель і Зеленський?

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня у Києві зустрічається із президентом України Володимиром Зеленським. Серед очікуваних тем розмови – Північний потік-2 та війна на Донбасі. Трансляція Радіо Свобода наживо, обговорення підсумків зустрічі у студії Свобода Live.

Перед зустріччю із Зеленським Ангела Меркель провела переговори із президентом Росії Путіним.

Візит Меркель до Києва відбуватиметься на тлі повідомлень про майже завершений газопровід Північний потік-2, спорудження якого лобіює Німеччина і Росія, і який несе загрозу для України.

Раніше президент США Джо Байден вирішив не перешкоджати будівництву газопроводу – Німеччина та США уклали відповідну угоду.