Нові санкції Держдепартаменту проти «Північного потоку-2». У США лунає критика

Нові санкції, оголошені Державним департаментом США щодо «Північного-потоку-2», газотранзитного проєкту, спрямованого на постачання газу з Росії до Німеччини через Балтійське море, отримало неоднозначну реакцію.

Конгресмен Майкл Маккол, який очолює республіканців у комітеті Палати представників США з міжнародних відносин, розкритикував звіт щодо санкцій, поданий Державним департаментом.

Звіт не передбачає скасування виключення з режиму санкцій для всіх долучених до газотранзитного проєкту, і цим «відкриває шлях для того, щоб проєкт російського зловмисного впливу запрацював», йдеться в заяві Маккола, опублікованій на сторінці республіканців у комітеті.

В звіті Держдепартаменту, поданому до Конгресу на виконання вимоги закону Про захист європейської енергобезпеки (PEESA), йдеться про те, що російський корабель та дві особи з Росії підпадуть під санкції США, а ще два кораблі буде внесено до переліку заблокованого майна через їхню участь в газотранзитному проєкті «Північний потік-2», повідомив Державний департамент США 20 серпня.​

Маккол розкритикував адміністрацію Байдена за «зневагу до серйозного занепокоєння країн, що найбільш постраждають від діяльності «Північного потоку-2», враховуючи Україну та Польщу». Він закинув адміністрації, що «ключові партнери США, від Києва до Кабула, почуваються зрадженими».

«Ці санкції не роблять нічого, щоб зупинити «Північний потік-2», – заявив Деніел Вайдич, президент компанії Yorktown Solutions, яка радить українському енергосектору з цього питання, пише Reuters.

З тим, що добудову проєкту може бути закінчено, погоджується аналітик аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд. «Видається, це хмара туману. Навіщо? Чи є намір дозволити добудувати «Північний потік-2»? Так і скажіть», – твітує аналітик про нові санкції.

В Держдепартаменті вважають поданий звіт «чітким сигналом Росії, що Сполучені Штати єдині в тому, щоб Росія зазнавала витрат через свою агресію та зловмисні дії, а також в тому, щоб підтримати безпечне і стале енергетичне майбутнє для України та наших партнерів в Європі». Про це під час брифінгу в п’ятницю заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Він наголосив, що адміністрація США продовжує виступати проти газотранзитного проєкту, але також і «співпрацює з Німеччиною, Україною та іншими союзниками та партнерами над втіленням спільної заяви від 21 липня, узгодженої з Німеччиною, де йдеться про підтримку України, енергобезпеки, цілей з подолання зміни клімату».

Раніше політики в США та Європі, а також в Україні критикували адміністрацію Байдена за домовленість між США та Німеччиною, яка, на думку критиків, «дозволяє завершити трубопровід».