Минула доба на Донбасі: 2 поранених військових та 7 обстрілів з боку бойовиків

Двоє українських військових зазнали осколкових поранень внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, поранені перебувають в лікувальних закладах, стан їхнього здоров’я – задовільний.

За даними штабу ООС, протягом 17 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Пісків, Павлополя, Катеринівки, Зайцева, кажуть військові.

«Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Порушень режиму припинення вогню з початку поточної доби не зафіксовано.

Підтримувані Росією бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованого Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.