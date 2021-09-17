Минула доба на Донбасі: 8 обстрілів, поранений цивільний

Підтримувані Росією бойовики здійснили вісім порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом минулої доби, 16 вересня, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил вранці 17 вересня.

За повідомленням, зокрема, бойовики з мінометів 82 калібру обстріляли Щастя на Луганщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель зазнав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.

Також обстріли зафіксували поблизу Тарамчука, Пісків, Золотого-4, велися вони із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під обстріл потрапив і Тарамчук, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок і прибудинкову територію, повідомили в пресцентрі ООС.

«Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 17 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в пресцентрі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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