Бойовики обстріляли Тарамчук, пошкодили приватний будинок – СЦКК

Російські гібридні війська здійснили обстріл села Тарамчук у Донецькій області, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил із посиланням на Українську сторону Спільного центру контролю та координації.

За повідомленням, загалом за добу зафіксували два обстріли мирного населеного пункту.

«16 вересня 2021 року о 6:40 з боку позицій збройних формувань Російської Федерації, що знаходяться в районі Оленівка, був здійснений обстріл населеного пункту Тарамчук із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 міліметри», – зазначає пресслужба ООС.

Спостережна група Української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження приватного будинку: «пошкоджено стіни, вікна будинку та прилеглу територію». Ніхто з цивільних не постраждав.

Українська сторона назвала обстріл доказом «небажання ЗФ РФ дотримуватися режиму припинення вогню, чим вони наражають місцеве населення на небезпеку».

«У разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням дозволених Мінськими домовленостями сил та засобів», – повідомляють у штабі.

За попередню добу штаб ООС зафіксував три порушення режиму припинення вогню в зоні бойових дій.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.