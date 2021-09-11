Агента ФСБ Росії засудили до восьми років ув’язнення – СБУ

Бердичівський міський районний суд засудив підозрюваного в співпраці з російською розвідкою до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила Служба безпеки України 10 вересня.

«Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ та надав свідчення, які підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України. За даними досудового розслідування, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою та здійснював збір розвідувальних даних стосовно військових частин регіону», – йдеться в повідомленні служби.

За даними слідства, підозрюваний фільмував об’єкти підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил на території Житомирської області та підготував схеми територій військових частин.

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«Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО. Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо», – зазначають у СБУ.

У квітні 2021 року СБУ заявила про затримання місцевого жителя за підозрою в зборі даних для ФСБ Росії. Як повідомляють у відомстві, з моменту затримання він перебував під вартою.