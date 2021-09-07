СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків через кордон з Росією до окупованого Донецька

Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала у Запорізькій області канал контрабанди метадону до окупованого Донецька.

«Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ. Щомісяця робили по декілька «посилок», вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн. Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи «партнерку» з тимчасово окупованого Донецька. За даними слідства, зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення. З Росії «товар» через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували», – йдеться в повідомленні СБУ.

Згідно з повідомленням, канал існував майже рік і щомісяця зловмисники переправляли таким чином по 2-3 партії наркотичних речовин.

«У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг. У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру», – вказали в СБУ.

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Українські силовики періодично повідомляють про факти затримання контрабанди через лінію розмежування.