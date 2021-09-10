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Новини | Суспільство

СБУ виявила 24 громадян Бразилії, які намагалися потрапити до ЄС через Україну

Мігрантів затримали спільно зі співробітниками Державної міграційної служби

Служба безпеки України виявила канал нелегальної міграції через Україну до країн Євросоюзу, повідомляє пресслужба відомства 10 вересня.

За повідомленням, у ході операції контррозвідники разом зі співробітниками Державної міграційної служби затримали 24 громадян Бразилії.

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«Встановлено, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець – колишній працівник органів внутрішніх справ. Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою «футбольних вболівальників з Бразилії», – йдеться в повідомленні.

Зараз, додають у відомстві, правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території України та за її межами та встановлюють інших причетних до незаконного переправлення людей через державний кордон.

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