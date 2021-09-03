В ДПСУ розповіли, скільки туристів перетнули кордон України у 2021 році

У 2021 році зафіксували 2,5 мільйона фактів перетину іноземцями кордону України. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У 2021 році зафіксовано 2,5 мільйона фактів перетинання державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства», – мовиться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що 14,9 тисячі разів кордон перетинали з туристичною метою поїздки.

Раніше в ДПСУ повідомили, що майже 30 тисяч туристів із арабських країн відвідали Україну за останні два місяці.

Державне агентство України з туризму назвало країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, враженої через коронавірусні обмеження.

За даними агентства, в червні воно запросило представників саудівських туристичних агенцій на екскурсію Україною, і їхні позитивні відгуки про українську природу та українську кухню, а також гостинність спричинили зростання туристичного потоку.