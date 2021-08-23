«Ми отримали шанс» – Кулеба про наплив туристів із Саудівської Аравії

Зростання туристичного потоку з Саудівської Аравії в Україну є «шансом», який треба «перетворити на постійну практику». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, зростанню числа туристів сприяли три чинники.

«Тому що ми, до речі, з ініціативи президента, скасували візи для них. Ми працювали і над відкриттям прямих польотів з цими країнами, прямих рейсів. Другий фактор, який посприяв, то це те, що громадянам цих країн все ще заборонений в’їзд до ЄС, куди вони звикли їздити. І вже третім фактором є те, що коли вони, ці громадяни, йшли онлайн дивитися щось про країну, куди вони можуть поїхати, вони бачили якісь позитивні сюжети від своїх блогерів», – розповів Кулеба.

Державне агентство України з туризму назвало країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, враженої через коронавірусні обмеження. У червні агентство запросило представників саудівських туристичних агенцій на екскурсію Україною, і їхні позитивні відгуки про українську природу та українську кухню, а також гостинність спричинили зростання туристичного потоку.