Перші паломники прибувають до Мекки на другий від початку пандемії хадж

Паломники 17 липня розпочали прибувати до священного для всіх мусульман міста Мекка в суботу на другий від початку пандемії хадж.

Саудівська Аравія дозволила взяти участь лише 60 тисячам повністю вакцинованих пілігримів, намагаючись повторити торішній досвід, коли впродовж п’ятиденного ритуалу вдалося уникнути заражень.

Цьогорічний хадж, учасники якого обиралися за допомогою лотереї, буде масовішим, ніж у 2020 році, але значно меншим, ніж у час до пандемії. Це викликає обурення серед мусульман за кордонами Саудівської Аравії.

Після завантаження в автобуси і привезення до Великої мечеті Мекки паломники стали обходити Каабу, велику кубічну структуру, покриту вишитою золотом чорною тканиною.

«Щотри години в’їжджають 6000 людей. Після виїзду кожної групи в святині проводиться дезінфекція», – сказав представник міністерства хаджу Хішам аль-Саїд.

Хадж є одним із п’яти стовпів ісламу, і його мусять здійснювати всі мусульмани, що мають таку можливість, хоча б раз у своєму житті. Він складається з серії релігійних обрядів, які офіційно розпочинаються в неділю, і які проводяться впродовж п’яти днів.