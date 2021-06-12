Саудівська Аравія: взяти участь у хаджі зможуть 60 тисяч вакцинованих місцевих жителів

Влада Саудівської Аравії заявила, що допустить цього року до здійснення хаджу 60 тисяч вакцинованих місцевих жителів, підтвердивши таким чином, що приїжджі з інших країн не зможуть взяти участі.

Міністерство, відповідальне за проведення хаджу, заявило 12 червня, що події будуть «відкритими для громадян і жителів королівства з обмеженням до 60 тисяч паломників».

Згідно з повідомленням, «ті, хто бажає здійснити хадж, не повинні мати хронічних захворювань, мають бути вакцинованими» і віком від 18 до 65 років.

У щорічному хаджі до святих мусульманських міст Мекки і Медини, як правило, беруть участь понад два мільйони паломників. Цього року він запланований на 17-22 липня.

Цього тижня саудівські чиновники заявили, що важливо пам’ятати про нові штами коронавірусу. «Ми не хочемо, щоб цьогорічний хадж став епіцентром поширення хвороби в королівстві чи мусульманському світі», – заявив міністр з питань ЗМІ Маджид аль-Касабі.

Багато країн вже скасували організовані державою паломництва до Мекки – другий рік поспіль через пандемію COVID-19.

У минулорічному хаджі обмеження були ще жорсткішими: у ньому взяли участь близько 10 тисяч жителів.