У МЗС розповіли, туристів із яких країн вдалось привабити до України

Під час дії карантинних обмежень дипломати знайомили українських операторів в’їздного туризму з особливостями роботи з іноземними державами та просували запуски нових авіарейсів. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік у рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика».

«Сподіваюсь, кияни вже побачили, скільки у нас є туристів із Близького Сходу. Ми раді вітати туристів із Саудівської Аравії – нещодавно був запущений прямий рейс. Ми будемо раді вітати скоро туристів із Кувейту, також незабаром буде прямий рейс. Ми працюємо з туристами з Центральної Азії, Південно-Східної Азії. І я думаю, це буде ще одна історія успіху», – сказав він.

ДПСУ 1 липня оновила правила в’їзду на територію України для громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Дозвіл надають за наявності:

полісу страхування пов’язані з лікуванням COVID-19;

негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19;

негативного експрес-теста на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.

Речник МЗС 1 липня заявив, що відомство працює над тим, аби Україна потрапила до переліку країн для вільного в’їзду до ЄС вже в середині липня.