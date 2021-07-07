З початку року прикордонники не пустили в Україну понад 2800 росіян

За перше півріччя 2021 року прикордонники не пустили на територію України 19,3 тисячі іноземців, із них 2 818 – громадяни Росії, йдеться в даних Державної прикордонної служби.

«Ці показники (відмови іноземцям і в’їзді – ред.)у порівнянні з першим півріччям 2020 року зросли в середньому в 1,6 рази (за січень-червень 2020 прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тисяч осіб). Здебільшого зростання пов’язане з карантинними обмеженнями та застосовувалося до іноземців, які прибували з країн зі значним поширенням COVID-19, не мали необхідних документів для в’їзду в Україну під час пандемії», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

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При цьому громадяни Росії отримували відмови в 2,7 разів частіше, ніж за аналогічний період торік. Також почастішали відмови вихідцям із Молдови, Туреччини, Польщі, Румунії, Білорусі та Німеччини.

Найбільшу кількість відмов зафіксували в аеропортах – 62,1% від загальної кількості, уточнюють у Держприкордонслужбі.

«Варто наголосити, що серед непропущених суттєво зросла й частка потенційних незаконних мігрантів – з 2 270 осіб за перше півріччя минулого року – до 4 058 осіб цьогоріч. І в цій категорії осіб передове місце зайняли росіяни – 1 236 громадян», – уточнює відомство.

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Іноземцям, які прибувають в Україну (незалежно з якої країни), необхідно мати страховку, яка покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, а також негативний результат ПЛР чи експрес тестування, яке проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я анонсували, що цього тижня Україна вводить низку норм протидії коронавірусу штаму «Дельта».