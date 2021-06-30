Прикордонники виявили майже 57 кг кокаїну у вантажі бананів на Одещині

Державна прикордонна служба заявила 30 червня, що її співробітники виявили партію кокаїну на 10 мільйонів доларів у Одеській області.

За повідомленням, брикети з наркотичною речовиною знайшли в контейнері з Еквадору.

«Правоохоронці знайшли 46 брикетів кокаїну загальною вагою маже 57 кілограм на одному із складських приміщень у місті Одеса. Наркотичний засіб був прихований у вентиляційних люках контейнеру з бананами, який прибув до морського порту «Південний». Вартість цієї партії за цінами «чорного ринку» складає близько 10 мільйонів доларів США», – йдеться в заяві Держприкордонслужбі.

Зараз тривають слідчі дії.

Читайте також: Масштабна операція проти організованої злочинності: поліцейські затримали сотні людей по всьому світі

У службі уточнюють, що спецоперацію з перехоплення наркотиків здійснювали співробітники Південного регіонального управління ДПСУ разом зі співробітниками Служби безпеки України, Одеської митниці за підтримки прикордонного спецпідрозділу «Дозор» під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

СБУ повідомила про відкриття кримінальної справи за фактом контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин «в особливо великих формах». Ця кваліфікація передбачає від 10 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.