Масштабна операція проти організованої злочинності: поліцейські затримали сотні людей по всьому світі

Правоохоронні органи кількох країн заявили про арешти сотень людей по всьому світу в рамках «найбільш ретельно організованої» операції проти організованої злочинності, що тривала три роки.

Правоохоронці стежили за розмовами злочинців у месенджері ANOM, контроль над яким взяло ФБР США, що через своїх агентів популяризувало месенджер у злочинному світі.

Таким чином, правоохоронці відстежували інформацію про контрабанду, торгівлю наркотиками і вбивства.

«Ця інформація за останній тиждень привела до сотень правоохоронних операцій у глобальному масштабі від Нової Зеландії до Австралії, до Європи і США», в результаті чого «було заарештовано понад 800 осіб, здійснено обшуки у понад 700 місцях, вилучено понад 8 тонн кокаїну, повідомив заступник директора Європолу Жан-Філіп Лекуф.

Операція «є однією з найбільших і найскладніших правоохоронних операцій на сьогоднішній день», йдеться в заяві Європолу.

Помічник директора ФБР Келвін Шиверс заявив, що месенджером користувалися представники злочинних організацій у 100 країнах.

Австралія і Нова Зеландія першими надали деталі операції, заявивши, що вона привела до арештів у 18 країнах сотень підозрюваних, пов’язаних із терористичними угрупованнями, мафіозними організаціями й іншими організованими злочинними групами.

Тільки в Австралії 224 особам висунули звинувачення в рамках операції, яка «завдала важкого удару по організованій злочинності не тільки в цій країні», але й у цілому світі, заявив прем’єр-міністр Скотт Моррісон.

Минулого року Європол, правоохоронний орган Євросоюзу, здійснив сотні арештів після зламу зашифрованої комунікаційної мережі EncroChat, яку використовували злочинні угруповання.