СБУ повідомила про викриття транснаціональної групи з контрабанди через Україну героїну на 10 млн грн

У Службі безпеки України повідомили, що у співпраці з Молдовою викрили діяльність транснаціональної організованої злочинної групи, яка налагодила схему перевезення через територію України героїну.

«За даними слідства, громадяни Туреччини та Молдови налагодили схему постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу через територію України, у тому тимчасово окупований півострів. Вони створили фіктивні фірми, які нібито займалися вантажними перевезеннями будівельних матеріалів. Наркотики приховували в спеціально виготовлених муляжах – пустотілій цеглі, і разом з іншими будматеріалами на вантажних автомобілях транзитом переправляли до Республіки Молдова. Там для зберігання героїну був орендований склад, де здійснювалося його фасування для подальшої відправки до країн Євросоюзу. Після проведення контрольованої поставки наркотичного засобу через територію України до Республіки Молдова, правоохоронці вилучили 1092 брикети з героїном загальною вагою 235 кг, вартість якого на «чорному» ринку становить понад 10 млн євро», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, затримані семеро членів організованої злочинної групи, їм повідомили підозри та обрали запобіжні заходи, відповідно до законодавства Молдови.

«Наразі українськими правоохоронцями фігурантам готується повідомлення про підозру у незаконному перевезенні, збуті та контрабанді наркотичних засобів (ч. 2 ч. 307, ч. 2 ст. 305 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії.