За героїном, конфіскованим у Львові, могли стежити спецслужби кількох країн

Вантаж із тонною героїну, який продемонстрували у Львові, скоріш за все, був контрольованою закупівлею. Спецслужби вели його з моменту потрапляння в Україну, а може і раніше, говорять експерти. В «розробці», схоже на те, брали участь не тільки українські, але і європейські чи американські правоохоронці. Наркотики мали переправити до Європи дипломатичною поштою – про це правоохоронці майже не говорять.

Більше ніж тонну героїну конфіскували у Львові оперативні працівники Служби безпеки України – за версією слідства наркотики потрапили до України ще в грудні 2020 року. Їх завезли через чорноморський порт «Південний» поблизу Одеси. За оцінками правоохоронців, вартість цього об'єму героїну – близько 2,3 мільярда гривень. Точніше можна буде сказати після експертизи – поки невідомо, наскільки «чистим» був героїн і чи не планували його розбавляти для продажу.

Вантаж надійшов із Пакистану, говорять правоохоронці. До західної України його везли під виглядом харчових продуктів, а до Євросоюзу збиралися відправляти як дипломатичну пошту. Оперативники служби безпеки затримали на складі чотирьох громадян Туреччини, які якраз фасували героїн

Деталі цієї спеціальної операції не розголошуються. Як наголосила в коментарі Радіо Свобода речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, адреса, де затримали людей і знайшли наркотики, а також ім’я власника приміщення, не розголошується.

«Громадяни Туреччини не часто були у Львові, тимчасово орендували квартиру, де управління проводило обшуки. Вони не мешканці Львівщини, а прибули для реалізації товару, його розфасування і подальшого переправлення через кордон у країни ЄС», – наголосила Яворська. В затриманих були наліпки на дипломатичний багаж.

Таємницю слідства також становить можлива провина власнику складу, де фасували наркотики. Наразі приміщення опечатані, а їхньому власнику досі не повідомлено про підозру. Наркотики привезли до Львова на легкових автівках або вантажівках – героїн був запакований у продуктових контейнерах.

Героїн потрапив до України через море

Вантаж наркотиків до України був «контрольованим постачанням», говорять неофіційні співрозмовники Радіо Свобода, тобто спецслужби знали про них і використовували всі можливості для отримання інформації про канали збуту і постачання. Втім, офіційно не говорять навіть про це. Зокрема в спецоперації брали участь представники регіонального відділу Державної фіскальної служби, чиї співробітники працюють у порту «Південний», де оформлювали вантаж. Але на митниці від коментарів відмовилися. Також не стали коментувати спецоперацію в одеському відділенні СБУ – тільки зазначили, що усім займався Київ.

У столичному пресцентрі СБУ повідомили, що операцію справді планувало і координувало виключно головне управління служби безпеки. «Залучалось тільки Львівське управління і тільки на фінальному етапі, для затримання. Одеське відділення СБУ не залучалось – для проведення спецоперації виїжджав підрозділ з Києва», – наголосили у пресцентрі.

На думку президента «Асоціації міжнародних експедиторів України» Віктора Берестенка, спланувати й «продавити» проведення такої операції могли тільки завдяки співпраці із міжнародними партнерами – з Євросоюзу чи Сполучених Штатів. На локальному рівні правоохоронці занадто корумповані для таких затримань і спецоперацій, говорить експедитор. Це могли бути або представники Інтерполу, або Європолу чи американського управління з боротьби із наркотиками.

«Точної інформації в мене, звісно, немає, але є практика. Наприклад, у 2011 році на одному з пунктів пропуску затримали велику партію кокаїну в ананасах. Але за хабарі наші правоохоронці пропустили цей наркотичний вантаж. Тільки після тиску з боку американських партнерів наркотики повернули до зони митного контролю і влаштували показове шоу про затримання і боротьбу із наркотиками», – говорить Берестенко.

У нас корумповані правоохоронці, тому наркотики простіше завезти в Україну за невеличкий хабар

Він припускає, що коли вантаж відправили до України, місцеві правоохоронці могли не знати про цю спецоперацію, або навпаки знали та готувались пропустити її за хабар. Деякі наркотики поступають в Україну по так званому шляху «ЕКУМЕД» – із Південної Америки до Середземного моря, а потім до Чорного. Кокаїн та героїн часто ховають у продуктах, говорить Берестенко.

«В нас корумповані правоохоронці, тому наркотики простіше завезти в Україну, а в Європу потім відправити сухопутними шляхами. Ви розумієте, що уряди тих країн, звідки наркотики відправляють, також зацікавлені в цих вантажах. Експедитори й митники могли та не знати про характер вантажу. Або пропустити за хабар у 200 доларів – інспектори отримують зарплатню в 5-7 тисяч гривень», – говорить Берестенко.

Цього разу відповідальності не уникнути – експрацівник карного розшуку

Дуже вдалою спецоперацією та великим досягненням спецслужб вважає конфісковані наркотики колишній працівник карного розшуку одеської міліції, підполковник у відставці Владислав Сердюк. Кур’єрів вдалось взяти із наркотиками в руках, отже вони не зможуть уникнути відповідальності, як у багатьох інших випадках, каже Сердюк. У своїй практиці він стикався із наркотрафіком і каже – таку операцію могли готувати багато місяців.

Цього разу відповідальності за наркотрафік не уникнути

Протягом останніх місяців 2020 року на Одещині кілька разів вилучали партії наркотиків. На початку серпня 2020 року в порті «Південний» прикордонники знайшли 56 кілограмів кокаїну з Еквадору. Наприкінці жовтня 2020-го в Одесі СБУ вилучило 750 кілограмів психотропної речовини каптагон – вантаж прибув до України у вересні через порт «Південний». Серед організаторів, за даними слідства, був мешканець Львова. В ті ж дні в Одеському морському торговельному порті прикордонники разом із СБУ вилучили 120 кілограмів кокаїну і затримали чотирьох громадян Ізраїлю, причетних, за версією слідства, до організації наркотрафіку з Перу. В листопаді 2020 року в тому ж порту «Південний» прикордонники вилучили ще 20 кілограмів кокаїну в ящиках із бананами з Еквадору.

«Такі операції планують, коли з’являється оперативна інформація і вона перевіряється декілька разів. Це транснаціональний наркотрафік, отже взаємодіяли правоохоронці чи спецслужби кількох країн. Я впевнений, що цей канал постачання контролювали не один місяць, а може не один рік. За ним слідкували, щоб взяти потім людей «на гарячому», на розфасовці. Ця спецоперація – результат успішного співробітництва кількох країн», – говорить Сердюк.

У вантажі, скоріш за все, був «жучок», який дозволяв слідкувати за кур’єрами – він міг бути на автомобілях, якими наркотики везли до Львова, а їхні мобільні телефони СБУ, скоріш за все, прослуховувала, говорить експерт. В останні роки українським спецслужбам активно допомагають американці та європейці – їм вигідніше і простіше зупиняти наркотики до того, як вони потраплять до них, вважає Сердюк.

Офіційні джерела поки не розкривають інформації про те, дипломатичною поштою якої саме країни планували скористатися злочинці для перевезення наркотиків через кордон Євросоюзу.