На Львівщині затримано наркоугруповання і вилучено наркотиків на 110 млн гривень

Під час спецоперації 29 червня правоохоронці Львівщини затримали наркоугруповання у складі 16 осіб. Нарколабораторія з виробництва метадону та одного з найнебезпечніших наркотичних засобів – карфентанілу знаходилася на території приватної садиби у Львівській області. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Львівській області.

За даними правоохоронів, організатор угруповання – 36-річний мешканець Львівщини, який залучив ще двох товаришів. А загалом у виготовленні та збуті наркотиків вони задіяли понад 30 осіб, переважно місцевих мешканців. Наркогрупа займалась постачанням компонентів для діяльності лабораторії, виробництвом і збутом психотропів, функціонуванням інтернет-магазину, прийомом замовлень, фасуванням.

Канали збуту небезпечних речовин налагодили в Україні, країнах Євросоюзу, Молдові, Білорусі.

Перевізниками працювали місцеві мешканці та іноземці, які розфасовували наркотики у різні побутові предмети і розміщували по «схованках» автомобілів, які постійно змінювали. Після успішно проведеної «операції» транспортні засоби продавали. Основна частина коштів, отриманих від збуту наркотиків, витрачалася на придбання компонентів, нарощування потужностей нарколабораторії, підбір людей для контрабандного переміщення наркотиків та їх оплату. Решту – легалізовували шляхом інвестування у легальний бізнес, зокрема у розвиток фермерського господарства та туристичної бази лідера угруповання.

За попередніми даними правоохоронців, від кримінального бізнесу учасники угруповання отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

Над викриттям злочинної схеми оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України і працівники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, Головного слідчого управління Нацполіції працювали протягом півроку. За цей час встановили весь ланцюг: від наркодилерів до організатора, місця знаходження нарколабораторії, каналів постачання компонентів і збуту психотропів.

29 червня, після контрольної закупки кілограма карфентанілу, правоохоронці провели спецоперацію, у якій задіяли понад 350 силовиків. Затримано організатора і 15 учасників угруповання, серед яких чотири іноземці. Крім того, поліцейські провели одночасно 46 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, розташування нарколабораторії, гаражних приміщень і транспортних засобах, які вони використовували.

Під час спецоперації вилучено понад 60 кілограмів різних наркотичних засобів, зокрема понад 20 кілограмів карфентанілу (із одного кілограма чистої речовини можна отримати близько 100 кілограмів готового до вживання наркотику); лабораторне обладнання та 250 літрів рідких компонентів для виготовлення небезпечних речовин.

За повідомленням Нацполіції у Львівській області, це найбільша в історії одинична партія карфентанілу, вилучена в Україні. Її вартість за цінами «чорного ринку» становить близько 110 мільйонів гривень.

Порушено кримінальну справу за статтею 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про накладення арешту на 16 будинків, 15 автомобілів, 13 квартир, 2 гаражі, фермерське господарство, базу відпочинку, які фігуранти придбали за гроші, здобуті злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.