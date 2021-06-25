Мінкульт каже, що не отримував подання від СБУ про внесення репера Басти у список загрозливих Україні

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що не отримували від Служби безпеки України подання про внесення російського виконавця Басти (Василя Вакуленка)до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

«Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє про відсутність відповідного подання від Служби безпеки України. Інформація, щодо наявність такого звернення у медіа не відповідає дійсності. У разі надходження запиту від СБУ, МКІП обов’язково розгляне його у встановленому порядку», – йдеться в повідомленні на сайті МКІП.

У відомстві нагадують, що вносять осіб у «список загрозливих» на підставі подання не лише від СБУ, а також від Ради національної безпеки і оборони України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

«Процедура здійснюється автоматично, адже, згідно з чинним законодавством, повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено. Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення», – пояснили у Мінкульті.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що СБУ буцімто надала Мінкульту подання про внесення артиста Басти в список осіб, що загрожують національній безпеці після проведених перевірок.

В СБУ сьогодні Радіо Свобода не дали конкретної відповіді, чи подання було направлене, додавши лише, що «у разі отримання даних щодо правопорушень зазначеного громадянина РФ, розслідування яких віднесено до законодавчо визначеної компетенції СБУ, вживатимуться заходи правового рагування». В СБУ нагадали, що поінформували ще у березні Держприкордонслужбу «для розгляду в межах компетенції та ухвалення рішень», що вказаний росіянин відвідував окупований Крим.

Напередодні народний депутат Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») заявив, що звернувся до СБУ з проханням розглянути можливість заборони на в’їзд в Україну російському реперу Басті.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що «Басті» знову дозволений в’їзд до України.

У СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що не отримували даних, що російський репер Василь Вакуленко (Баста) за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.