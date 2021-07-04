У Ялті морська вода «кольору сечі». Голова міста бажає туристам «незабутньої відпустки»

18 червня 2021 року в Ялті стався паводок. Бо менш ніж за добу випала тримісячна норма опадів. Вода з гір змила бруд та каміння. Затопило та засипало десятки будинків – постраждали 54 людини. Негода понівечила автівки, вулиці та набережну. Море стало трикольоровим від мулу. Чи вплинуло це на кількість туристів у місті, перевірило Радіо Свобода.

Набережну Ялти розчистили після паводка і відкрили для туристів. Місцева активістка та блогерка Олена Гукова навідалася до сусіднього селища Масандра. Попри те, що воно майже не постраждало від потопу, туристів тут поменшало.

«Народу мало, самі бачите», – коментує вона відео.

Вода кольору сечі. Бачите?

Блогерка показує, що кафе та ятки із сувенірами та пляжними аксесуарами працюють. Відпочивальники купаються у морі, попри брудну воду та заборону місцевої влади. Та пропонує жителям вакцинацію проти гепатиту А та дизентерії.

«Вода кольору сечі. Бачите?» – каже Гукова.

«Проводяться дослідження якості води. Тільки-но купання буде дозволене, ми повідомимо про це. Ми наполегливо рекомендуємо не наражати на небезпеку себе та своїх рідних», – лунає з гучномовця на Масандрівському пляжі.

Ми купаємося. Якщо не можна, то чому браму не зачиняють?!

– Як вам відпочинок? Купатися ж не можна, – звертається до туристів Гукова.

– А ми купаємося. Якщо не можна, то чому браму не зачиняють?! – відповідає їй відпочивальниця.

– Вони ж попереджають через гучномовці.

– Ну то що?! Може, вони заробляють гроші у такий спосіб.

Подивіться на чоловіка, який купається поблизу набережної. Це не бравада, це не геройство – це людська тупість!

Інший блогер зняв на відео чоловіка, який купається у морі поблизу центру Ялти. Саме це узбережжя найбільше постраждало від паводка. Море після потопу стало трикольоровим через бруд та мул із гір.

«Еменесники на човнах постійно виганяють людей із води. Не дай боже, тут знайдуть паличку Коха (збудника туберкульозу – ред.). Подивіться на чоловіка, який купається поблизу набережної. Це не бравада, це не геройство – це людська тупість!» – сказав у своєму відеоблозі кримчанин Ігор Корсаков.

23 червня 2021 року підконтрольний Кремлю спікер кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що туристи їдуть з Ялти. Інспектуючі тутешні пляжі, про це також говорила очільниця міської адміністрації Яніна Павленко.

«Я дивлюся, що відпочивальників на пляжі не так багато – люди їдуть звідси», – констатувала вона.

Павленко активна у соцмережах. Майже кожного дня викладає фото та відео наслідків паводка, спілкується на камеру з туристами.

– Ви знали, що в нас пройшла стихія, і все одно приїхали? – запитує вона в людей на пляжі.

Ваша відпустка буде незабутньою, бо лежати на пляжі можна, а купатися зась

– Так, ми так довго чекали на цю відпустку! – відповідає їй туристка.

– Боже, даруйте, що так вийшло. Бажаю вам незабутньої відпустки. Вона буде незабутньою, бо лежати на пляжі можна, а купатися зась, – каже голова міста відпочивальникам.

Через те, що у Ялті стався паводок, туристи відмовляються від бронювань квартир та апартаментів. Про це авторам YouTube-каналу «Крим очима місцевих» розповів рієлтор Іван.

«Багато хто скасовує бронювання. З усіх квартир, які я знаю, є лише одна, яку затопило. Але в мене там бронювань немає», – говорить він.

Ми подзвонили у готелі та приватні гостьові будинки, щоб дізнатися, як негода вплинула на кількість бронювань.

«Люди проживають, усе добре. Місць навіть немає», – відповіли нам у готелі «Спарта».

«Приймаємо гостей як зазвичай. Були відмови від бронювань, так. Ціни у нас не змінилися», – сказали телефоном у гостьовому будинку «Дворик на Морській».

У відомому ялтинському готелі «Інтурист» нічого не говорять про скасування бронювань. Гостям не пропонують знижок через потоп.

«Готель зовсім не постраждав, тобто це (паводок – ред.) ніяк не вплинуло на відпочинок наших гостей. Єдине, що зараз у нас є обмеження – закритий пляж. Ми пропонуємо альтернативу – басейн з морською водою», – розповіли нам в «Інтуристі».

Курортники, які приїжджають у Крим, передусім із сусідньої Росії, просять екскурсоводів привезти їх у центр Ялти. Як повідомляє російське інформагентство, цим відпочивальникам кортить сфотографуватися на місці потопу та зняти затоплені будинки.

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