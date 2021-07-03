Роспотребнадзор не рекомендує купатися на пляжах Ялти. Чи дотримуються заборони відпочивальники? Місцевим і курортникам заборонили пити воду з-під крана, щоб не допустити епідемій. Щоб не допустити загострення епідситуації та поширення інфекцій, в Ялті в обов’язковому порядку хочуть вакцинувати 19 тисяч осіб - бюджетників і працівників сфери послуг. Мер Ялти Яніна Павленко проводить інспекції пляжами та відвідує затоплені будинки. А ще Криму та Ялті зокрема загрожує черговий спалах коронавірусу. Роспотребнадзор фіксує збільшення інфікованих по всьому півострову, а темпи зараження зараз – такі ж, як у січні 2021. Чи відбудеться курортний сезон 2021 у Криму?