Україну за два місяці відвідали майже 30 тисяч туристів із арабських країн – ДПСУ

Майже 30 тисяч туристів із арабських країн відвідали Україну за останні два місяці, повідомив начальник відділу прикордонної служби «Бориспіль-1» Віталій Титовець.

«Цього року у зв’язку з відкриттям нових маршрутів, а саме маршрутів із арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс в'їзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в’їхали майже 30 тисяч лише таких іноземних туристів», – сказав Титовець 26 серпня на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода назвав зростання туристичного потоку з Саудівської Аравії в Україну «шансом», який треба «перетворити на постійну практику».

Державне агентство України з туризму назвало країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, враженої через коронавірусні обмеження. У червні агентство запросило представників саудівських туристичних агенцій на екскурсію Україною, і їхні позитивні відгуки про українську природу та українську кухню, а також гостинність спричинили зростання туристичного потоку.