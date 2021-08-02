У Туреччині перекинувся автобус із російськими туристами, загинули щонайменше чотири людини

У турецькій провінції Анталія в ДТП потрапив автобус із російськими туристами, загинули четверо людини. Ще п’ятеро зазнали тяжких поранень, двоє з них перебувають у реанімації, повідомляють російські інформагенції.

Автобус перекинувся на головному шосе в районі Манавгата, він прямував до аеропорту Анталії. У ньому перебували 22 громадянина Росії, серед них дев’ять дітей. Туристи мали вилетіти до міста Самара.

У компанії повідомили, що потерпілих туристів розмістили в чотирьох лікарнях провінції, їм надано допомогу.

За попередніми даними дорожньої поліції, водій не впорався з керуванням, автобус вискочив на зустрічну смугу і згодом перекинувся. «Водій автобуса перебуває без тями у тяжкому стані», – повідомляє «Інтерфакс».