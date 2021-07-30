Пожежі в Туреччині: чи варто хвилюватися українським туристам

У Туреччині, яка є найпопулярнішою країною серед українських туристів, тривають лісові пожежі поблизу південних курортів. МЗС України запевнило, що відстежує ситуацію і готове до можливої евакуації українців. За даними туроператорів, опитаних Радіо Свобода, за останню добу ситуація поліпшилася: частину охоплених вогнем ділянок погасили, готелі, які були надто близько до пожежі, евакуйовані, а українські туристи отримали змогу змінити регіон свого відпочинку. Радіо Свобода зібрало основну інформацію про пожежі в Туреччині, яку варто знати українським туристам.

Туреччина цього року є найпопулярнішим курортним напрямком для українців: за даними «Центру розвитку туризму» та туроператорів, цього року її відвідає близько півтора мільйона українських громадян.

Однак 28 липня з'явилися повідомлення про пожежі поблизу деяких популярних курортних міст Туреччини на узбережжі Середземного та Егейського морів.

В Україні одним з перших повідомив про стихійне лихо та опублікував світлини звідти колишній голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

Де тривають пожежі

Містечко Сіде на середземноморському узбережжі, в регіоні Анталія – один з найпопулярніших морських курортів, і наразі там перебувають десятки тисяч українських громадян. За даними місцевої влади і туроператорів масштабна лісова пожежа виникла в районі Манавгат, в кількох кілометрах від прибережних готелів Сіде. Телеканал CNN Turk повідомляє про те, що причиною стала спека близько 40 градусів, що вогонь перейшов на житлову забудову міста Манавгат і розповідає про 4 загиблих та понад 180 потерпілих від вогню місцевих жителів.

Поблизу курорту Мармарис в регіоні Мугла в гірському лісі також виникла пожежа: представники турфірм повідомляють, що туристів з частини готелів евакуювали, інших попросили зібрати речі та бути на пляжах: на випадок можливої евакуації морем. Користувачі соцмереж наводять відео звідти.

У районі курорту Бодрум - також повідомляють про пожежу: кілька українських турфірм підтвердили Радіо Свобода, що відпочивальників з двох п'ятизіркових готелів, які були відносно близько до палаючого лісу, переселили в безпечний район.

- також повідомляють про пожежу: кілька українських турфірм підтвердили Радіо Свобода, що відпочивальників з двох п'ятизіркових готелів, які були відносно близько до палаючого лісу, переселили в безпечний район. Пожежа в районі містечка Газіпаша та однойменного аеропорту поблизу курорту Аланія також з'явилася інформація про локальну лісову пожежу. Частина українських туристів скасовують подорожі на найближчі дати, але тим часом ситуація поліпшується – частину пожеж вже загасили, повідомила Радіо Свобода Марина Одинець, менеджер напрямку «Туреччина» турфірми «Феєрія мандрів», яка постійно відстежує ситуацію з лісовими пожежами на цьому курорті.

Ситуація налагоджується: поблизу Бодруму пожежі погасили повністю, в Сіде – майже повністю

Площу пожеж оцінюють у півтори тисячі гектарів. Так,мер Анталії (головне курортне місто регіону, приблизно в 70 кілометрах від епіцентру пожежі) зауважив, що це найбільший випадок вогняної стихії, який він коли небудь-бачив у Туреччині. Він назвав підозрілим те, що вогонь спалахнув одразу в чотирьох місцях. З цього приводу триває розслідування.

«Ситуація налагоджується: поблизу Бодруму пожежі погасили повністю, в Сіде – майже повністю. Але ще є вогонь поблизу Мармарису, а найновіше повідомлення – пожежа, що виникла неподалік від аеропорту Газіпаша (найближчого до Аланії). Нова інформація від туроператорів: українці, які їдуть у район Сіде – мають змогу замінити готель на інший, в регіоні, де пожеж немає» – пояснює представниця туристичного бізнесу.

За словами Марини Одинець, провідні туроператори переконують, що ситуація стабілізувалася, проте частина українських туристів все одно панікують і скасовують подорож в останній момент, попри те, що в такому випадку вони не зможуть повернути кошти.

За даними ДСНС України, яка допомагає колегам з Туреччини приборкати лісові пожежі, станом на 30 червня борються з вогнем 4 тисячі турецьких пожежників, 457 одиниць наземної техніки та 35 повітряних суден.

Реакція Києва: підготувати евакуацію, допомогти Туреччині приборкати вогонь

В МЗС України запевняють, що відстежують ситуацію та готові налагодити евакуацію українських туристів, якщо буде потреба.

Доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби українців у Туреччині

«Доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян (України в Туреччині) та загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном - понад усе», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На інформаційний запит Радіо Свобода про подробиці ситуації МЗС України не відповіло.

Тим часом ДСНС України повідомила, що українська сторона послала на допомогу Туреччині два пожежні літаки Ан-32П разом з екіпажами та службою підтримки. Як повідомляють у відомстві, між Україною і Туреччиною діє угода про стратегічне партнерство, а також меморандум про співпрацю на випадок надзвичайних ситуацій.

Допомога України саме Туреччині має політичний підтекст. Це пов'язане і стратегічним партнерством між країнами, і тим, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України та надає військово-технічну підтримку

Турецькі вогнеборці діють ефективно, але участь української авіації в гасінні пожеж у Туреччині – це важливий політичний крок, наголошує в коментарі Радіо Свобода авіаційний експерт Кирил Новіков.

«Україна і Туреччина співпрацюють і допомагають одна одній в багатьох сферах. Окремі домовленості про співпрацю є на рівні міністерств внутрішніх справ. Такі стихійні лиха трапляються і в інших куточках світу, – каже експерт. – Але допомога України саме Туреччині має політичний підтекст. Це пов'язане і стратегічним партнерством між країнами, і тим, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України та надає військово-технічну підтримку».

За словами Кирила Новікова, українська пожежна авіація – не надто велика, але досвідчена: вона має досвід боротьби з вогнем у горах, у Чорнобильській зоні, а торік – неподалік від зони бойових дій на Луганщині.

До того ж, на випадок масової евакуації людей Україна також готова надати допомогу Туреччині, оскільки має нещодавно створену аеромедичну службу», – згадує експерт про український парк гвинтокрилів для медичної евакуації.

Вогонь у Туреччині: чи вплине він на відпустки українців

Туреччина традиційно є найпопулярнішим закордонним курортом для українських громадян.

До пандемії коронавірусу кількість українських відпочивальників у цій країні сягала 1,5 мільйонів на рік, і цього року, за прогнозами туристичної галузі, цей показник відновиться.

Окрім того, жоден українець не постраждав та не загинув під час лісових пожеж у Туреччині – принаймні такі дані наводить український уряд, турецька влада та туроператори.

Частково це пояснюється географією: основні туристичні готелі є біля моря, і в більшості випадків лісові пожежі не можуть підійти до них впритул: курортні райони відділені від лісу міською забудовою, уточнює керівник турфірми «Феєрія Мандрів» Ігор Захаренко.

В інформаційному просторі, як виглядає, багато хто «розганяє зраду» навмисно

У випадках, коли готелі межують з лісом, їхніх мешканців оперативно евакуюють, уточнює він.

«В Сіде ліс не межує з готелями. В Мармарисі – ми спілкувалися з партнерами, і вони зробили всі дії, потрібні для безпеки туристів. В інформаційному просторі, як виглядає, багато хто «розганяє зраду» навмисно», – зауважує Ігор Захаренко.

Він не виключає, що пожежі одназу в кількох місцях влаштували навмисно, і однією з цілей може бути зрив курортного сезону в Туреччині. Однак представник туристичного бізнесу закликає дочекатися результатів розслідування, яке проводять правоохоронці країни.

Директор «Центру розвитку туризму» Володимир Царук розповів Радіо Свобода, що нині курортний сезон в Туреччині – на піку: щодня з найбільших українських міст до Туреччини вирушає 40-45 чартерних рейсів. За даними експерта, на тлі повідомлення про пожежі туристичні перевезення не скасовують, від поїздок відмовляються лише окремі мандрівники.

Між тим, ціни на відпочинок у Туреччині на тлі новин про пожежі – помітно знизилися.

Так, українські туристичні сервіси пропонують відпочинок у Кемері (бюджетний курорт Туреччини, поблизу якого немає пожеж) від 9,5-13 тисяч гривень у форматі «все включено» – за двох осіб на 7-9 днів у тризірковому готелі.