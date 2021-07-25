Прикордонники назвали 10 найбільш відвідуваних українцями держав

Державна прикордонна служба України назвала десять країн, що їх найбільше відвідували українці, – а також десять країн, громадяни яких найбільше відвідували Україну. Дані стосуються першого півріччя цього року.

Лідером для українців, мовиться в повідомленні, залишається Польща: за перше півріччя до неї їздили понад 1,9 мільйона громадян України. Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – 774,5 тисячі українців побували у цій країні. Третє місце із подвійним приростом і загальною кількістю більш ніж у 705 тисяч поїздок громадян України посів Єгипет.

Наступні місця зайняли Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова й Об’єднані Арабські Емірати.

Стосовно іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців року, найбільший приріст продемонструвала Туреччина (+29% до показника аналогічного періоду минулого року). На 6% зросла кількість громадян Німеччини, які відвідали Україну. Незначним в абсолютній кількості, але дуже показовим у порівнянні, кажуть у ДПСУ, є зростання в півтора раза кількості громадян США, які прибували в Україну в першому півріччі 2021-го.

У цьому списку на першому місці з великим відривом іде Молдова, далі Росія, Румунія, Білорусь, Туреччина, Польща, Угорщина, Німеччина, США й Ізраїль.