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Угорські медсестри вимагають кращої оплати – відео

Угорські медсестри вимагають кращої оплати – відео
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Угорські медсестри вимагають кращої оплати – відео

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Понад 1000 медсестер вийшли на протест у центрі Будапешта 31 липня з вимогою підвищити заробітну плату. Нещодавно проведене онлайн-опитування показало, що чимало з них розглядають можливість виїхати з Угорщини в пошуках більш високих зарплат. Сотні з угорських медсестер приїхали з-за меж столиці і годинами добиралися на мітинг. Торік у жовтні парламент Угорщини прийняв закон про галузь охорони здоров'я, відповідно до якого в лікарів суттєво підвисилася заробітна плата. Ця зміна не стосувалася медсестер, зарплати яких від 2019 року підвищувалися тільки поступово. За даними Палати угорських фахівців у галузі охорони здоров'я, щорічно з Угорщини виїжджають близько 400-500 медсестер. (Відео Reuters)

Сотні з угорських медсестер приїхали з-за меж столиці і годинами добиралися на мітинг. Торік у жовтні парламент Угорщини прийняв закон про галузь охорони здоров'я, відповідно до якого в лікарів суттєво підвисилася заробітна плата. Ця зміна не стосувалася медсестер, зарплати яких від 2019 року підвищувалися тільки поступово. За даними Палати угорських фахівців у галузі охорони здоров'я, щорічно з Угорщини виїжджають близько 400-500 медсестер.
(Відео Reuters)

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