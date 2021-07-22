Україна та Угорщина відтепер визнаватимуть національні документи про освіту одна одної

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба та його угорський колега Петер Сійярто підписали Угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені в рамках робочої зустрічі, повідомив Кулеба на пресбрифінку.

«Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватись національними освітніми та науковими документами. Я хочу подякувати нашим колегам із МОН та їхнім угорським партнерам за те, що ця багатостраждальна угода була доведена до логічного кінця», – сказав Кулеба.

Ця угода також може розв'язати ті проблеми в освітній сфері, які накопичись в України та Угорщини за останні роки, наголосив очільник українського МЗС.

Окрім того, Кулеба та Сійярто підписали Меморандум щодо співпраці в сфері підготовки дипломатичних кадрів, що дозволить двом відомствам взаємодіяти тісніше.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з офіційним візитом до України в четвер. Він планує разом із колегою Кулебою відвідати зону ООС на сході України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив 10 червня про взаємне визнання Україною й Угорщиною свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.