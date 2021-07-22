Кулеба та Сійярто відвідають зону ООС

Петер Сійярто відвідає в четвер зону ООС на сході України як міністр закордонних справ Угорщини та голова комітету міністрів Ради Європи. У поїздці його супроводжуватиме очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який оголосив про поїздку в рамках спільної пресконференції.

«Відвідання мною і Петером сьогодні ООС є важливим знаком, що російсько-український збройний конфлікт залишається найбільшою загрозою безпеці Європи та перебуває у фокусі кабінету міністрів Ради Європи», – сказав Кулеба.

На сході України Кулеба та Сійярто планують ознайомитись із безпековою ситуацією та умовами життя людей на цій території, сказав очільник українського МЗС.

Це буде перший візит Сіярто як голови комітету міністрів Ради Європи на схід України з 2014 року.

Упродовж минулої доби, 21 липня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил. Обстріли зафіксували поблизу Авдіївки, Пісків, Мар’янки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.