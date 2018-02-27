Угорщина апелює до ОБСЄ через підпал офісу Товариства культури угорців в Ужгороді

Угорщина – Угорські офіційні особи у вівторок багато уваги приділили нічному нападові з підпалом на офіс Товариства угорської культури в Ужгороді, внаслідок якого, за повідомленнями українських та угорських ЗМІ, вигоріла значна частина представництва, а самому приміщенню завдано чималої шкоди. Це сталося в ніч на 27 лютого. МЗС Угорщини викликало з цього приводу посла України в Будапешті Любов Непоп для пояснень.

Голова угорської дипломатії Петер Сійярто вранці 27 лютого висловив думку, що такі прояви радикалів мають на меті залякати представників угорської громади на Закарпатті і закликав українську владу «стримувати екстремістів».

Ця подія не залишилася непоміченою і в Києві. Напад засудили в МЗС України. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вказав на «замовний зовнішній слід» у черговому підпалі будівлі Товариства угорської культури.

Після виступу Петера Сійярто з різкою заявою виступили віце-прем’єр Жолт Шем’єн, а також чільні представники державного секретаріату Кабінету міністрів Угорщини з питань національної політики статс-секретар Арпад Потарі та уповноважений уряду з координації транскордонної співпраці між східним регіоном Саболч-Сатмар і Закарпаттям Іштван Ґрежа.

Ми приголомшені нападом на офіс ТУКЗ (KMKSZ) і якнайрішучіше засуджуємо його, йдеться в офіційному резюме держсекретаріату.

Угорські високопосадовці запевнили, що уряд Угорщини «негайно надасть необхідну допомогу в інтересах відшкодування завданих збитків і швидкого відновлення роботи офісу Товариства». На їхню думку, серйозну стурбованість викликає той факт, що «це вже друга атака впродовж поточного місяця на представництво ТУКЗ та закарпатських угорців». Вони очікують, що українська влада в найстисліший термін знайде зловмисників і посилить заходи з безпеки угорської громади в Україні.

​У другій половині дня керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрічався в Будапешті з Ламберто Заньєрі, верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин. Сторони обговорили питання імплементації закону України «Про освіту» та інцендент в Ужгороді.

За визначенням Сійярто, Україна й надалі «не виконує рекомендацій Веленційської комісії і не розпочала консультацій з угорськими угорцями щодо нового освітнього закону». Міністр висловив переконання, що «така поведінка України» грубо порушує міжнародні норми й сподівання ЄС щодо можливих кандидатів на вступ до цієї організації. Водночас Сійярто подякував Ламберто Заньєрі за його «особливу увагу» до цих проблем.

Щодо підпалу офісу Товариства угорської культури в Ужгороді, міністр Сійярто назвав його «вкрай важким інцидентом», додавши, що, на його думку, радикальні сили та їхні ідеї набувають «дедалі більшого поширення в Україні» у формі «постійного залякування закарпатських угорців».

Угорський політик наголосив на цій зустрічі на важливості ініціативи Угорщини стосовно створення на Закарпатті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, подібно до тієї, що вже діє на Донбасі. Про реакцію верховного комісара Ламберто Заньєрі на цю пропозицію наразі не повідомляють.

Це вже не перший підпал

Поліція Закарпатської області розслідує обставини чергового підпалу в офісі Товариства угорської культури Закарпаття. Інформація про пожежу надійшла в ніч на 27 лютого. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах». Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється.

Закарпатська облдержадміністрація і Товариство угорської культури Закарпаття в спільній заяві, оприлюдненій на сайті голови ОДА Геннадія Москаля, засудили підпал і наголосили, що «жодним місцевим чи заїжджим провокаторам не вдасться розсварити українців і угорців».

Це вже не перший підпал офісу товариства. У ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у будівлю. Пізніше Геннадій Москаль заявив, що правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників. За його словами, це громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР». Інформацію підтвердили і в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Відносини між Україною та Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження в школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.

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