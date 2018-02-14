Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Лютий 2018, Київ 22:03
Новини | Події

Москаль: офіс товариства угорської культури на Закарпатті намагалися підпалити іноземці

Геннадій Москаль

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляє, що на Закарпатті правоохоронці встановили осіб, які намагалися підпалити офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» 4 лютого.

«Це двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу. Одразу можу сказати, що це не громадяни Угорщини. Члени цієї організації брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», представляють крайнє радикальне екстремістське угрупування, є українофобами, підтримують політику Путіна й тісно контактують із російськими правими Лімонова», – заявив Москаль.

За його словами, працівники СБУ ідентифікували цих осіб через камери відеоспостереження, встановили, в якому хостелі вони проживали і де купували бензин для підпалу, відомі їхні прізвища, адреси і паспортні дані і країна проживання.

«Їхні обличчя є на камерах, ми вийшли на сайти, де ці особи також фігурують. Мета такої провокації – зіштовхнути тут угорців та інші національності, відкрити «другий фронт». Бо на тому фронті не дуже виходить», – додав Москаль.

За даними правоохоронців, іноземці виїхали з України через ПП «Ужгород», їм планують заочно оголосити про підозру, після чого їх оголосять у міждержавний розшук.

У ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у будівлю Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді. Ніхто не постраждав. Це сталося напередодні приїду високопосадовців міністерств України та Угорщини в Ужгород.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив інцидент з Товариством угорської культури Закарпаття в Ужгороді.

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG