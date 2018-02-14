Москаль: офіс товариства угорської культури на Закарпатті намагалися підпалити іноземці

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляє, що на Закарпатті правоохоронці встановили осіб, які намагалися підпалити офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» 4 лютого.

«Це двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу. Одразу можу сказати, що це не громадяни Угорщини. Члени цієї організації брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», представляють крайнє радикальне екстремістське угрупування, є українофобами, підтримують політику Путіна й тісно контактують із російськими правими Лімонова», – заявив Москаль.

За його словами, працівники СБУ ідентифікували цих осіб через камери відеоспостереження, встановили, в якому хостелі вони проживали і де купували бензин для підпалу, відомі їхні прізвища, адреси і паспортні дані і країна проживання.

«Їхні обличчя є на камерах, ми вийшли на сайти, де ці особи також фігурують. Мета такої провокації – зіштовхнути тут угорців та інші національності, відкрити «другий фронт». Бо на тому фронті не дуже виходить», – додав Москаль.

За даними правоохоронців, іноземці виїхали з України через ПП «Ужгород», їм планують заочно оголосити про підозру, після чого їх оголосять у міждержавний розшук.

У ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у будівлю Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді. Ніхто не постраждав. Це сталося напередодні приїду високопосадовців міністерств України та Угорщини в Ужгород.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив інцидент з Товариством угорської культури Закарпаття в Ужгороді.

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.