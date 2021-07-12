Україна не заперечує проти підтримки Закарпаття Угорщиною за умови прозорості – Боднар

Україна не заперечує проти реалізації Угорщиною програм підтримки національної меншини на Закарпатті, однак за умови дотримання законодавства. Про це заявив у коментарі «Укрінформу» заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

За словами дипломата, питання угорської грантової допомоги вже певний час перебуває на порядку денному.

«Торік на засіданні міжурядової комісії з питань економічного співробітництва ми домовилися з угорською стороною і зафіксували це у протоколі, що партнери надаватимуть нам повну інформацію про всі програми і проєкти, які вони реалізують в Україні. Частину інформації ми отримали, але вона неповна. Тому й виникають інформаційні приводи для досліджень, які глибше і ширше розкривають питання здійснення угорських програм на території України», – заявив Боднар.

За його словами, в Україні вибудувана певна система взаємодії з країнами щодо отримання допомоги на розвиток і технічної допомоги, і українська сторона абсолютно не проти того, щоб вони надавали допомогу в тому числі національним меншинам, які проживають на території України. Однак така допомога має бути у межах чинного законодавства.

Боднар додав, що наразі немає особливих проблем стосовно прозорості грантової допомоги нацменшинам від інших країн, оскільки вони здебільшого інформують українську сторону про її надання.

«Звісно, виникають певні нюанси, але вони не такі масові, як з угорською стороною, яка вважає своїм обов’язком допомагати угорській меншині в Україні, але не завжди вважає за потрібне контактувати з українською стороною. Наразі у нас складається враження, що позиція Угорщини змінюється – ми бачимо зростання відкритості. Але про повну прозорість наразі говорити ще зарано. Через це й виникають питання, зокрема і в правоохоронних органів та спецслужб, щодо діяльності деяких фондів, напрямків використання грошей, легальності їх переведення через кордон», – додав заступник міністра.

За даними розслідування програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») угорський уряд виділив для Закарпатської області у період з 2011 до 2020 року майже 36 мільярдів форинтів. У перерахунку з угорської валюти – це понад три мільярди гривень або ж 115 мільйонів євро.

Гранти на Закарпаття надходили з урядового фонду Бетлена Габора, офіційна мета якого – «сприяння реалізації цілей, пов’язаних з національною політичною стратегією угорського уряду».

Як йдеться у розслідуванні «Схем», гранти розподіляли за різними напрямками і надходили як окремим особам, так і організаціям. Так, за 10 років закарпатські парафії отримали з фонду понад 6,8 мільярдів форинтів – це майже 22 мільйони євро. Більше половини угорських державних грантів в Закарпатті – а це щонайменше 62 мільйони євро – були витрачені на утримання освітніх установ, освітні програми і подорожі, підручники та зведення шкіл і дитсадків.

На розвиток культури у Закарпатті від угорського фонду за останні 10 років надійшло щонайменше 2,5 мільйона євро. З нього фінансуються також угорськомовні газети або видання на угорську тематику, які напряму отримали щонайменше 187 тисяч євро.

Найбільшу суму угорських грантів – 34 мільйони євро – отримав Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці у місті Берегове.