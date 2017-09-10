Сійярто викликає посла України в Угорщині через закон про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто викликає у міністерство на понеділок, 11 вересня, посла України в Угорщині Любов Непоп через нещодавно схвалений закон про освіту.

Як заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, міністр Сійярто має намір особисто повідомити, що вважає новий український закон «соромом і ганьбою».

За його словами, Сійярто розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи у міжнародних організаціях, а також, що Угорщина віднині не підтримуватиме важливі для України рішення.

На всіх форумах ООН, ОБСЄ та Європейського союзу Будапешт буде порушувати питання щодо внесення поправок у мовну статтю закону України про освіту, додав Менцер.

Він так само зазначив, що за особистою вказівкою Пейтера Сійярто угорська дипломатія перешкоджатиме Україні в реалізації важливих для неї справ на міжнародній арені.

Менцер пояснив, що причинами цього рішення Сійярто, з одного боку, стали такі зміни в українському законі про освіту, які унеможливлюють здобуття нацменшинами України, включно зі 150-тисячною угорською нацменшиною, освіти рідною мовою. З іншого боку, коли Сійярто порушив у четвер це питання перед міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на зустрічі в рамках програми ЄС «Східне партнерство», відповідь українського колеги була неприйнятною для угорської сторони, наголосив Менцер.

У четвер, 7 вересня, Пейтер Сійярто заявив в Естонії, що своєю новою політикою у сфері освіти Україна «всадила ніж у спину» сусідній державі.

«Ми були тими, хто найголосніше підтримував запровадження безвізу для українців; одними з перших ратифікували угоду про асоціацію між ЄС та Україною, відкрили реверс газу через Угорщину. Від нас (українцям, – ред) надійшло гуманітарної допомоги на суму 600 мільйонів форинтів (понад 2 мільйони доларівСША). За останні три роки ми зробили можливим відпочинок та оздоровлення 2600 українських дітей в Угорщині», – сказав міністр МЗС Угорщини в Таллінні.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Крім того, новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.