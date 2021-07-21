Угорщина: супротивник прем’єра Орбана хоче інший референдум – про ставлення до дій уряду

В Угорщині мер столиці Будапешту і супротивник прем’єр-міністра Віктора Орбана заявив, що хоче ініціювати ще один референдум – про ставлення до дій уряду.

Як заявив мер Ґерґей Карачонь, ліберал, який розглядає можливість кинути Орбанові виклик на виборах наступного року, ініційований ним референдум має запитати угорців про те, що вони думають про головні політичні кроки уряду Орбана, про те, як він вправляється з коронавірусною пандемією, і про суперечливі китайські інвестиції в місті, включно з планованим китайським університетом, який викликає значні суперечності.

За його словами, той референдум, який, зі свого боку, планує Орбан, має на меті лише відвернути увагу угорців від інших питань внутрішньої політики.

Раніше 21 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує референдум із питань «захисту дітей», щоб з’ясувати рівень підтримки суперечливого закону, що його Європейський союз і активісти вважають дискримінаційним щодо ЛГБТ.

У відеозапису, оприлюдненому в фейсбуці, Орбан звинуватив Європейську комісію, виконавчий орган ЄС, у зловживанні повноваженнями у зв’язку з тим, що вона почала юридичні процедури проти Будапешту через цей недавно ухвалений в Угорщині закон.

«Брюссель пішов у явний наступ на Угорщину останніми тижнями через цей закон… Але на кону стоїть майбутнє наших дітей, так що ми не можемо відступити в цьому питанні», – додав він про закон, який, серед іншого, забороняє використовувати в школах матеріали, що можуть розглядатися як позитивно налаштовані щодо гомосексуальності.

Орбан не уточнив, коли він планує провести референдум, і згадав лише, що на нього мають винести п’ять питань – зокрема, «Чи підтримуєте ви проведення занять із сексуальної орієнтації для молодших дітей у громадських освітніх закладах без згоди батьків?» або «Чи підтримуєте ви сприяння медичним курсам зміни гендеру для молодших дітей?».

У Євросоюзі ще не коментували цих останніх заяв Орбана.

15 липня Брюссель почав юридичні процедури проти Угорщини через згаданий закон, що його президентка Єврокомісії Урзула фон дер Лаєн назвала «ганебним»; це може привести до зупинки фінансування Будапешту від ЄС.

Суперечливий закон, який набув чинності раніше в липні, викликав різку критику і серед керівництва ЄС, і серед спільноти ЛГБТ і правозахисників, які вважають його нападом на права ЛГБТ, бо він таврує ганьбою сексуальні меншини і придушує розмови на теми сексуальної орієнтації.

На Орбана, який перебуває при владі з 2010 року, наступного року чекають складні для нього вибори посеред дедалі більших економічних труднощів, які ще посилила коронавірусна пандемія. Як вважають, Карачонь може стати одним із головних його суперників.

Відтак правий уряд Орбана посилив свою кампанію проти ЛГБТ як елемент намагань зобразити себе захисником християнських цінностей від «західного лібералізму». Іншими елементами цих намагань стало блокування транзиту мігрантів через Угорщину і закриття приватних ліберальних медійних інституцій.