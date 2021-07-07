Президентка Єврокомісії назвала «ганебним» угорський закон «проти ЛГБТ»

Президента Європейської комісії Урсула ван дер Ляєн назвала «ганебним» закон, який забороняє «демонструвати або пропагувати» гомосексуальність або зміну статі в телевізійних шоу, фільмах та програмах сексуального виховання для дітей у школах. Про це вона сказала під час виступу в середу, 7 липня.

«Якщо Угорщина не виправить ситуацію, Єврокомісія застосує свою силу як гарант угод. Давайте прояснимо, ми застосуємо цю силу незалежно від того, яка країна-член порушить закони ЄС… Європа не дозволить, щоб частина її спільноти була стигматизована: чи це через те, кого вони люблять, через їхній вік, національність, політичні переконання чи релігійні вірування», – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що тут йдеться і про бюджет ЄС, тобто гроші європейських платників податків.

«Мають бути вжиті заходи, якщо буде встановлено, що порушення верховенства права в країнах-членах впливають на зважене фінансове управління бюджетом ЄС або фінансові інтереси ЄС – або ж мають серйозний ризик такого впливу», – додала вона.

В Угорщині 7 липня набрав чинності суперечливий закон, який забороняє «демонструвати або пропагувати» гомосексуальність або зміну статі в телевізійних шоу, фільмах та програмах сексуального виховання для дітей у школах.

Критики вважають, що цей закон є нападом на права ЛГБТ та стигматизує сексуальні меншини. Частина лідерів ЄС під час саміту минулого тижня критикували за це угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Лідери 17 з 27 країн ЄС підписали лист із засудженням будь-якої форми дискримінації на основі сексуальної орієнтації, кажучи, що «повага та толерантність є основою європейського проєкту».

Позицію офіційного Будапешта підтримали лише Польща та Словенія.

Орбан стверджує, що закон не спрямований проти гомосексуалів, а необхідний для забезпечення сексуального виховання дітей у віці до 18 років.