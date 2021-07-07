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Президентка Єврокомісії назвала «ганебним» угорський закон «проти ЛГБТ»

Фон дер Ляєн пригрозила санкціями Угорщині

Президента Європейської комісії Урсула ван дер Ляєн назвала «ганебним» закон, який забороняє «демонструвати або пропагувати» гомосексуальність або зміну статі в телевізійних шоу, фільмах та програмах сексуального виховання для дітей у школах. Про це вона сказала під час виступу в середу, 7 липня.

«Якщо Угорщина не виправить ситуацію, Єврокомісія застосує свою силу як гарант угод. Давайте прояснимо, ми застосуємо цю силу незалежно від того, яка країна-член порушить закони ЄС… Європа не дозволить, щоб частина її спільноти була стигматизована: чи це через те, кого вони люблять, через їхній вік, національність, політичні переконання чи релігійні вірування», – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що тут йдеться і про бюджет ЄС, тобто гроші європейських платників податків.

«Мають бути вжиті заходи, якщо буде встановлено, що порушення верховенства права в країнах-членах впливають на зважене фінансове управління бюджетом ЄС або фінансові інтереси ЄС – або ж мають серйозний ризик такого впливу», – додала вона.

В Угорщині 7 липня набрав чинності суперечливий закон, який забороняє «демонструвати або пропагувати» гомосексуальність або зміну статі в телевізійних шоу, фільмах та програмах сексуального виховання для дітей у школах.

Критики вважають, що цей закон є нападом на права ЛГБТ та стигматизує сексуальні меншини. Частина лідерів ЄС під час саміту минулого тижня критикували за це угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Лідери 17 з 27 країн ЄС підписали лист із засудженням будь-якої форми дискримінації на основі сексуальної орієнтації, кажучи, що «повага та толерантність є основою європейського проєкту».

Позицію офіційного Будапешта підтримали лише Польща та Словенія.

Орбан стверджує, що закон не спрямований проти гомосексуалів, а необхідний для забезпечення сексуального виховання дітей у віці до 18 років.

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