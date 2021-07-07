В Угорщині набрав чинності закон «проти ЛГБТ»

В Угорщині 7 липня набрав чинності суперечливий закон, який забороняє «демонструвати або пропагувати» гомосексуалізм або зміну статі в телевізійних шоу, фільмах та програмах сексуального виховання для дітей у школах.

Критики вважають, що цей закон є нападом на права ЛГБТ та стигматизує сексуальні меншини. Частина лідерів ЄС під час саміту минулого тижня критикували за це угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Лідери 17 з 27 країн ЄС підписали лист із засудженням будь-якої форми дискримінації на основі сексуальної орієнтації, кажучи, що «повага та толерантність є основою європейського проєкту».

Позицію офіційного Будапешта підтримали лише Польща та Словенія.

Орбан стверджує, що закон не спрямований проти гомосексуалів, а необхідний для забезпечення сексуального виховання дітей у віці до 18 років.