Орбан став першим лідером країни ЄС, який потрапив до списку «ворогів свободи преси»

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) додала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у свій щорічний список «ворогів свободи преси». Це вперше у списку, де перебувають лідер Північної Кореї Ким Чен Ин та президент Сирії Башар Асад, з’являється глава уряду країни-члена Європейського союзу.

5 липня організація з нагляду за ЗМІ заявила, що Орбан та його партія «Фідес» «крок за кроком взяли під свій контроль медіа-ландшафт Угорщини» з моменту свого приходу до влади у 2010 році.

«Громадські мовники були централізовані в державному медіа-холдингу MTVA, в який також входить єдине в Угорщині інформаційне агентство MTI», – мовиться у заяві RSF.

Зазначається, що Орбан використовує прои засобів масової інформації «хижацькі методи», в тому числі «політико-економічне шахрайство, дискредитацію і самоцензуру».

RSF зазначила, що регіональна преса в Угорщині з літа 2017 року повністю належить підприємцям, дружнім Орбану.

Восени 2018 року майже 500 проурядових медіа-компаній були об’єднані в «холдингову компанію», а їхня інформаційна політика централізована.

Угорщина займає 92 місце з 180 країн у світовому рейтингу свободи преси RSF в цьому році.

Список «ворогів свободи преси» RSF включає 37 глав держав і урядів, які безжально пригнічують свободу преси.

До його складу входять, зокрема, президент Росії Володимир Путін, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, Олександр Лукашенко з Білорусі, Рамзан Кадиров з Чечні і лідери Центральної Азії Емомалі Рахмон з Таджикистану і Гурбангули Бердимухаммедов з Туркменістану.