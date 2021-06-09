Угорський прем’єр назвав «абсурдними» плани запровадження глобального корпоративного податку

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував можливе запровадження глобального мінімального податку на прибуток підприємств, назвавши його «абсурдним» та попередивши, що його уряду доведеться розглянути план дій на випадок ухвалення цієї коцепції.

Міністри закордонних справ «Групи семи» (G7) 5 червня оголосили про підтримку американського плану, який передбачає запровадження загального мінімального корпоративного податку щонайменше в розмірі 15 відсотків. Ідея спрямована на те, щоб транснаціональні корпорації, особливо такі технічні гіганти, як Google, Facebook чи Amazon, платили більше до уражених пандемією державних бюджетів.

Країни G7 – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США – сподіваються досягти остаточної домовленості про це наступного місяця під час наради міністрів фінансів «Групи двадцяти», ширшого об’єднання провідних економік світу.

Орбан заявив, що його уряд виступає проти цього кроку, який, на його думку, суперечить зусиллям із залучення іноземних інвестицій за рахунок низьких податків. Ставка податку на прибуток, яка в Угорщині становить 9%, є найнижчою в Європейському союзі, що складається з 27 держав. Будапешт отримав від цього вигоду, залучивши великі інвестиції в автомобільну та інші виробничі галузі, що сприяло економічному зростанню та зайнятості. Це, у свою чергу, допомогло Орбану та його правому уряду залишатися при владі понад 10 років.

«Я вважаю абсурдним те, що будь-яка світова організація має право говорити, які податки Угорщина може стягувати, а які не може», – сказав Орбан на бізнес-конференції в Будапешті.

Міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга зазначив, що глобальний податок може стосучватися від двох до трьох тисяч провідних компаній Угорщини.

Ірландія, ще одна країна-член ЄС з низькою ставкою корпоративного податку (12,5%) також виступає проти планів запровадити мінімальний корпоративний податок.